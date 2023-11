Zmiany w Manchesterze United. Odchodzi dyrektor generalny

Pod koniec obecnego roku jednym ze współwłaścicieli ma zostać Jim Ratcliffe. Z okazji nowego właściciela, klub z Old Trafford czekają zmiany. W środę angielski klub poinformował, że z posadą dyrektora generalnego pożegna się Richard Arnold, który opuści szeregi Manchesteru United.

Od dłuższego czasu wokół Manchesteru United panuje zamieszanie związane z nowymi właścicielami. W styczniu tego roku, aktualni zarządzający klubem nosili się z zamiarem sprzedaży klubu. Wśród głównych faworytów do przejęcia Czerwonych diabłów byli, katarski szejk Jassim bin Hamad Al Thani oraz Jim Ratcliffe. Jassim zaoferował właścicielom drużyny z Manchesteru około 6 milionów funtów i chciał zostać samotnym właścicielem. Ogromna oferta ze strony szejka, nie spotkała się jednak z uznaniem właścicieli, ponieważ Gazzerowie nie chcieli sprzedawać wszystkich akcji klubu. Jim Ratcliffe zaoferował kupno 25% udziałów i to brytyjski biznesmen będzie jednym z właścicieli United. Z racji roszad na stanowisku właścicielskim, swoją 16 letnią przygodę z klubem zakończył dyrektor generalny Czerwonych Diabłów, Richard Arnold. Tymczasowy dyrektorem sportowym zostanie – Patrick Stewart.

,,To był niesamowity przywilej, że mogłem służyć klubowi przez ostatnich 16 lat. Mieliśmy wzloty i upadki, ale nieustanne było oddanie naszych pracowników i kibiców. Chciałbym podziękować im wszystkim za lojalność i zaangażowanie. Życzę wszystkim związanym z klubem wszystkiego, co najlepsze w przyszłości” – powiedział Arnold.

