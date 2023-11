Arabia Saudyjska stała się bardzo popularnym kierunkiem w letnim okienku transferowym. Do Al-Ittihad dołączył również Karim Benzema. Mistrzowie Saudi Pro League nie imponowali wysoką formą w obecnym sezonie i na początku listopada z drużyną pożegnał się dotychczasowy trener Nuno Espírito Santo. Jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, nowym trenerem Al-Ittihad zostanie Marcelo Gallardo.

Tego lata do Arabii Saudyjskiej przeniosło się wiele znanych piłkarskich nazwisk. Do Saudi Pro Legue dołączyli między innymi: Neymar, Mahrez oraz Mane. Do Al-Ittihad przyszedł min. Kante z Chelsea oraz Karim Benzema z Realu Madryt. Mistrzowie Arabii Saudyjskiej nie spisywali się najlepiej podczas obecnych rozgrywek. Zespół zajmuje piąte miejsce z 24 punktami na koncie. Ponadto w pierwszych kolejkach ligowych w mediach pojawiły się informację, że niektórzy piłkarze Al-Ittihad nie dogadują się z trenerem Nuno Espírito Santo. 7 listopada portugalski szkoleniowiec zakończył swoją pracę w klubie z Półwyspu Arabskiego.

Jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, nowym trenerem Al-Ittihad zostanie – Marcelo Gallardo. Argentyńczyk podpisze kontrakt z klubem do czerwca 2025 roku, z opcją przedłużenia umowy do 2027 roku. Szkoleniowiec poprzednio trenował Rivel Plate. Klub z Argentyny poprowadził w 424 meczach.

