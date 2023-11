Sporty Zimowe 23/24: starty Polaków 17.11 – 19.11

Do pełnego otwarcia sezonu sportów zimowych zostało już coraz mniej czasu. Na razie polskich sportowców możemy oglądać w dwóch dyscyplinach – narciarstwie alpejskim i łyżwiarstwie szybkim. Sprawdź kto i w jakiej dyscyplinie zimowej będzie reprezentował nasz kraj w weekend 17 – 19 listopada.

Sporty Zimowe 2023/2024: starty Polaków 17 – 19 listopada

Narciarstwo alpejskie

Przed nami trzeci weekend w tym sezonie z narciarstwem alpejskim. W Pucharze Świata w kategorii mężczyzn nie mamy naszego reprezentanta, ale inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku kobiet. Mamy dwie reprezentantki w Pucharze Świata. Są nimi Maryna Gąsienica-Daniel, która opuściła zawody w Levi, a także obiecująca Magdalena Łuczak. Alpejki przeniosły się do Włoch, gdzie będą rywalizować w zjeździe na Zermatt-Cervinia. Niestety żadna z naszych reprezentantek nie weźmie udziału w tych zawodach.

Maryna Gąsienica-Daniel zajmuje obecnie 30. miejsce w klasyfikacji generalnej, a Magdalena Łuczak dopiero 51.

Łyżwiarstwo szybkie

Poprzedni weekend to inauguracja sezonu w łyżwiarstwie szybkim. Był to słodko-gorzki weekend dla Polaków. Indywidualnie nie zdobyliśmy żadnego medalu, ale dużo lepiej było w sztafecie. W sztafecie mieszanej nasi panczeniści w składzie Żurek – Bosiek, wywalczyli srebro. Polki za to uplasowały się na czwartej pozycji.

Panczeniści z Japonii przeniosą się do Chin, a konkretniej do Pekiny. To właśnie w stołecznym mieście odbędą się kolejne zawody Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. W programie PŚ w Chinach pojawi się rywalizacja drużyn sprinterskich, co jest dużą szansą na zwiększenie polskiego dorobku medalowego. W jakich konkurencjach wystartują Polacy i kiedy będzie można obejrzeć zmagania?

Listy startowe aktualizowane będą każdego dnia. W piątek wystąpi czterech naszych reprezentantów w trzech kategoriach. Będą to: Karolina Bosiek, Piotr Michalski, Marek Kania, Martyna Baran.

Z racji tego, że zawody odbywają się w Azji, to kibice chcący oglądać polskich panczenistów muszą czuwać już o wczesnej porze.

Piątek:

10:00 500 metrów kobiet – Karolina Bosiek

500 metrów kobiet – Karolina Bosiek 10:42 500 metrów mężczyzn – Piotr Michalski, Marek Kania

500 metrów mężczyzn – Piotr Michalski, Marek Kania 11:21 500 metrów kobiet – Martyna Baran, Karolina Bosiek

Zmagania polskich panczenistek można obejrzeć na kanałach sportowych Polsatu.