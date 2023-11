Były psycholog reprezentacji zdradził kto miał cechy lidera

W piątek reprezentacja Polski zmierzy się z Czechami. Do kadry powraca Robert Lewandowski, który był nieobecny na ostatnim zgrupowaniu z powodu kontuzji. Obowiązki kapitana na ten czas przejął Piotr Zieliński. Był psycholog Biało-Czerwonych w rozpowie z portalem Weszło.com ocenił jacy zawodnicy cechowali się rolą lidera w zespole.

Damian Salwin pełnił rolę psychologa reprezentacji Polski w latach 2018-2021, podczas kadencji Jerzego Brzęczka. Zdaniem byłego członka sztabu Biało-Czerwonych w roli liderów najlepiej sprawdziliby się, Łukasz Piszczek, Jakub Błaszczykowski oraz Kamil Glik.

,,Nie chciałbym wchodzić w to głębiej. Podałem konkretny przykład z Robertem, ale dalej musiałbym wchodzić w procesy grupowe i rzeczy, które są zniekształcone przez czas. Inaczej mogłem czuć coś wtedy, a inaczej patrzę na to dzisiaj. Inna sprawa, że tamta reprezentacja, która wcześniej odnosiła świetne rezultaty z Adamem Nawałką, była złożona z konkretnych zawodników w konkretnej hierarchii. To akurat mogę powiedzieć: takimi bardzo silnymi osobowościami z wpływem na grupę byli Łukasz Piszczek, Jakub Błaszczykowski i Kamil Glik. Potem zastępowali ich kolejni, aż do teraz. I jedni sprawdzali się w roli liderów lepiej, drudzy gorzej”– stwierdził Damian Salwin.

Były psycholog reprezentacji Polski docenił Piotra Zielińskiego, który w ostatnim czasie pełnił funkcje kapitana pod nieobecność Roberta Lewandowskiego. Salwin życzy również sukcesów Michałowi Probierzowi i jego sztabowi podczas pracy.

,,Krótko, ale konkretnie: znakomity piłkarz i znakomity człowiek. Praca z kimś takim to była wielka przyjemność. A jeśli chodzi o resztę chłopaków, trenera Michała Probierza i prezesa Cezarego Kuleszę, życzę im wszystkim sukcesów. Reprezentacja Polski to dobro narodowe, którego wszyscy jesteśmy częścią. Niezależnie od tego, kto jest u steru, chcesz dla kadry jak najlepiej” – powiedział psycholog.

,,Do wielu rzeczy trzeba cierpliwości, a gdy sprawy nie układają się tak, jak by się chciało, trudniej ją wygospodarować. My byliśmy bardzo krytykowani. Mówiono o marazmie i punktowano nasze porażki z Włochami czy Holandią. Ale proszę zobaczyć, że awansowaliśmy na EURO i to z grupy trudniejszej niż obecna. Gdyby wiele rzeczy się nie zgadzało, choćby atmosfera, nie byłoby tych wyników. Gdyby wszystko było tak złe, jak w pewnym momencie przedstawiano wokół reprezentacji, nie byłoby takich wyników” – dodał.