Polska – Czechy 17.11 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.80 Polska - Czechy Powyżej 7.5 celnych strzałów TAK Obstaw

Mecze reprezentacji zazwyczaj kojarzą nam się największymi możliwymi emocjami piłkarskimi, ale brutalna prawda jest taka, ciężko podejść z entuzjazmem do starcia Polska – Czechy. Sytuacja polskiej piłki w ostatnich miesiącach nie jest za ciekawa. Zawirowania przy wyborze nowego trenera oraz kiepska forma naszych kadrowiczów nie napawają nas optymizmem. Czy uda nam się to wszystko jeszcze pozbierać do kupy i powalczyć o awans na Euro 2024? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem, a tymczasem przeanalizujmy najciekawsze typy bukmacherskie na ten piątkowy pojedynek.

Polska – Czechy – typy bukmacherskie

Nastroje naszych kibiców przed spotkaniem Polska – Czechy nie są najlepsze, więc postaramy się chociaż skupić na typach bukmacherskich. Wszyscy pamiętamy fatalny występ Polaków w poprzednim starciu z Czechami, gdzie już po kilku minutach wynik praktycznie był nie do odrobienia. Futbol eliminacyjny cechuje między innymi to, że daje ci okazję do rewanżu, jeśli nie pójdzie ci w pierwszym meczu. Okazja do rewanżu trafia się w słabym momencie dla obu reprezentacji. Czesi utrudnili sobie sprawę awansu, bo przegrali z Albanią (0:3). Nasi południowi sąsiedzi raczej dobrze wspominają ostatnie konfrontacje z Polską (4 zwycięstwa, 1 porażka). Czesi na ostatnim Euro zagrali w ćwierćfinale, więc dla nich nieobecność na turnieju tej rangi również będzie olbrzymim rozczarowaniem. Zagrają jeszcze w poniedziałek z Mołdawią i będą współdecydować o ostatecznym rozstrzygnięciu w grupie.

Michał Probierz prowadzi naszą kadrę zaledwie od kilku tygodni i od razu szansę zagrać na turnieju dużego formatu. Obecność na Euro była od 2008 roku dla Polski czymś zwyczajnym i obowiązkowym. Kilka turniejów rangi Mistrzostw Europy nam nie wyszło kompletnie, ale w każdym cyklu eliminacji graliśmy co najmniej dobrze lub bardzo dobrze. Teraz nie gramy dobrze, a wręcz fatalnie i wciąż możemy zagrać na Euro. W meczach u siebie jesteśmy bez porażki i warto to podtrzymać. W trzech domowych meczach zdobyliśmy 7 punktów (wygrana z Wyspami Owczymi oraz Albanią) i tylko tego remisu z Mołdawią szkoda. Z kolei Czesi pokonali w delegacji jedynie Wyspy Owcze i także bazują na punktach zdobytych w Pradze. Dziś do składu Polski wraca Robert Lewandowski i wszyscy z ogromną wiarą spodziewamy się dobrego występu naszego kapitana. Być może to on okaże się katem Czechów.

Jednak na typ na to spotkanie nie będzie dotyczył Roberta Lewandowskiego, a całej drużyny. Polacy nie mają już nic do stracenia i muszą ruszyć od pierwszych minut do zdecydowanego ataku. Goście na pewno odpowiedzą tym samym i mogą nawet nieco zlekceważyć ekipę Michała Probierza, przecież w pierwszym meczu zwycięstwo przyszło im gładko. Ciężko przewidzieć kto zgarnie pełną pulę, ale nikogo nie zdziwiłby bezbramkowy remis. Uważam, że jedni i drudzy wyjdą na boisko mocno zdeterminowani, ale skuteczność nie będzie powalająca i zakończy się ona na trafieniach w światło bramki. Gram over 7.5 celnych strzałów w całym meczu po kursie @1.80 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Polska – Czechy

Trzeba przyznać, że w ofertach bukmacherów na mecz Polska – Czechy znajdziemy wiele interesujących pozycji. Kursy na standardowy zakład 1X2 praktycznie wszędzie są zbliżone do około @2.50, więc typując patriotycznie nawet na zakładzie typu SINGIEL, otrzymamy podwojenie stawki już po odjęciu podatku. Pewnie wielu kibiców będzie mocno wierzyć w przełamanie naszej reprezentacji i pokusi się o pogranie „czystej jedynki”.

Lubię obstawiać zakłady statystyczne, więc warto przyjrzeć się również stałym fragmentom gry. Po ostatnich spotkaniach ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy rzuty rożne to domena takich ekip jak Polska i Czechy. Nie ma tutaj określonego stylu gry i notorycznych ataków skrzydłami, co przekłada się później na wykonanie dośrodkowania z rogu boiska. Mimo wszystko czeka nas bardzo wyrównany mecz, gdzie ataki powinny sypać się jak z rękawa po jednej i drugiej stronie. Być może któraś linia na te stałe fragmenty gry przykuje waszą uwagę.

Od pierwszych minut może być nerwowo, więc dobrym pomysłem mogą być również zakłady na kartki lub faule. W meczach reprezentacyjnych nie ma tu jakiegokolwiek schematu i każde starcie jest inne. Najważniejsza jest stawka danego spotkania, a w tym przypadku ciężko oczekiwać, by Polacy wierzyli jeszcze w bezpośredni awans. Jeśli będą kontrolować grę od pierwszych minut, nie powinni grać ostro i łapać niepotrzebnych kartek. To jednak tylko czysta teoria, a jeśli Czesi znowu nas zaskoczą już po pierwszym gwizdku, rzeczywistość może okazać się zupełnie inna.

Statystyki na typy bukmacherskie Polska – Czechy

Przy okazji przyjrzyjmy się również jak wyglądają najbardziej istotne statystyki dla tego pojedynku. Polska i Czechy to dwie bardzo specyficzne ekipy i ciężko wychwycić tu jakąkolwiek powtarzalność.

Bilans bramkowy zdecydowanie po stronie gości – 8:5, za to u Polaków wynosi on 9:9

Przewaga w bezpośrednich pojedynkach jest widoczna gołym okiem. W ostatnich pięciu spotkaniach, nasi południowi sąsiedzi byli górą aż czterokrotnie!

W ostatnich czterech meczach z udziałem Polaków, BTTS zanotowano tylko raz – przeciwko Mołdawii

Czechy w ostatnich pięciu spotkaniach tylko dwa razy cieszyli się z pełnej puli.

W pierwszym meczu fazy grupowej pomiędzy tymi ekipami zanotowano 7 rzutów rożnych, 10 strzałów na bramkę, 29 fauli i 2 żółte kartki.

A tak prezentuje się tabela grupy E. Analiza sytuacji pod kątem awansu jest niezbędna przy typowaniu.

Przewidywane składy na mecz Polska – Czechy

Polska: Szczęsny – Bednarek, Bochniewicz, Kiwior – Wszołek, Piotrowski (Slisz), Zieliński, Frankowski – Szymański – Świderski, Lewandowski.

Czechy: Mandous – Doudera, Holes, Vitik, Jurasek – Soucek, Sadilek – Lingr – Cerny, Cvancara, Hlozek