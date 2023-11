Kontuzja Viniciusa w meczu reprezentacji. Problem z mięśniem uda

W klubowej piłce jest przerwa w związku z meczami reprezentacyjnymi. Brazylia z Viniciusem Juniorem walczy w eliminacjach do nadchodzącego mundialu. Atakujący Realu Madryt nabawił się urazu w ostatnim meczu Canarinhos.

Tak jak w Europie, tak i w Ameryce Południowej trwają mecze reprezentacji. Jednak o ile na Starym Kontynencie wszyscy żyją zbliżającymi się mistrzostwami Europy, o tyle za oceanem już trwa rywalizacja o udział w mundialu w 2026 roku. Brazylia mierzyła się dzisiaj na wyjeździe z Kolumbią i to gospodarze niespodziewanie wygrali to spotkanie 2:1 po dwóch golach Luisa Diaza. W ostatnich tygodniach gracz Liverpoolu przechodzi bardzo ciężkie chwile z powodu porwania jego ojca (na szczęście został już uwolniony), lecz w meczu z Canarinhos popisał się skutecznością w 75. oraz 79. minucie gry. Jedyną bramkę dla Brazylijczyków zdobył Gabriel Martinelli. Po pięciu kolejkach reprezentacja Kraju Kawy zajmuje dopiero piąte miejsce, mając bilans dwóch meczów wygranych, jednego remisu oraz dwóch przegranych spotkań. Kolumbia z kolei jest na miejscu trzecim z dziewięcioma punktami na koncie (dwie wygrane oraz trzy remisy).

To nie koniec złych informacji dla Canarinhos, bowiem we wspomnianym meczu z Kolumbią kontuzji nabawił się Vinicius Junior, który zanotował asystę przy golu Martinellego. 23-latek został sfaulowany przez Davinsonsa Sancheza, który sprokurował nieszczęśliwe zdarzenie. Gracz Galatasaray za to zagranie obejrzał żółtą kartkę, a Vinicius mimo dolegliwości próbował grać dalej. Jedna po kilku minutach Brazylijczyk pokazał, że ma problemy z mięśniem lewego uda, i zszedł z boiska w 26. minucie. Skrzydłowy prawdopodobnie uda się do Madrytu i zakończy zgrupowanie reprezentacji Brazylii.

Absencja Viniciusa jest również nie na rękę Realowi Madryt. W drużynie Królewskich od dłuższego czasu urazy kolana leczą Thibaut Courtois oraz Eder Militao. Kontuzjowani w Realu są również Jude Bellingham, Dani Ceballos, Aurelien Tchouameni, Kepa Arrizabalaga oraz Arda Gueler.

W środę Brazylia zmierzy się z reprezentacją Argentyny. Mecz odbędzie się w ramach szóstej serii gier południowoamerykańskich eliminacji do mistrzostw świata.

Fot. Pressfocus