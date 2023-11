MŚ U-17. Wysoka porażka z Argentyną na koniec przygody

Reprezentacja Polski do lat 17 wysoko przegrała z rówieśnikami z Argentyny aż 0:4. Biało-czerwoni zakończyli zmagania na ostatnim miejscu w grupie D i kończą rywalizację na mistrzostwach świata w Indonezji.

Szanse na awans do fazy pucharowej były iluzoryczne, o czym wspominaliśmy w tym artykule. Drużyna Marcina Włodarskiego potrzebowała wysokiego zwycięstwa z Argentyną, by przedłużyć swój pobyt w Indonezji. W poprzednich spotkaniach Polska przegrywała z Japonią 0:1 oraz z Senegalem 1:4. I te małe szanse potwierdziły się w trzecim meczu fazy grupowej mundialu do lat 17. Należy jeszcze pamiętać, że w związku z aferą alkoholową w kadrze młodzieżowej, z reprezentacją pożegnało się czterech zawodników. W rezultacie nasz selekcjoner miał do dyspozycji zaledwie czternastu graczy z pola.

Pierwszego gola w dzisiejszym spotkaniu zdobył Laplace, wykorzystując spory chaos w polu bramkowym Polaków i pakując piłkę do bramki z najbliższej odległości. Po zmianie stron Argentyńczycy potrzebowali zaledwie jedenastu sekund, by Ruberto pokonał Michała Matysa. Sześć minut później na 0:3 podwyższył dla Albicelestes Subiabre i Polacy byli w sytuacji już niemożliwej. Kropkę nad „i” postawił Santiago Lopez w 86. minucie, ustalając wynik na 4:0 dla drużyny z Ameryki Południowej. Pod względem statystyk, mecz mógł wydawać się wyrównany. Posiadanie piłki było minimalnie na korzyść Argentyńczyków (51% do 49%), a liczba strzałów na bramkę również jest podobna (25 do 20 dla naszych rywali). Jednak najważniejsza różnica jest w strzałach celnych (12 do 6) oraz, przede wszystkim, w bramkach.

Niestety, kończymy mundial z trzema porażkami i z bilansem 1:9 😢 pic.twitter.com/I3xTfDICc7 — TVP SPORT (@sport_tvppl) November 17, 2023

Reprezentacja Polski do lat 17 kończy przygodę w młodzieżowych mistrzostwach świata na ostatnim miejscu, przegrywając wszystkie trzy mecze oraz mając bilans bramkowy 1:9. Bezpośredni awans z grupy D wywalczyły reprezentacje Argentyny oraz Senegalu, lecz trzecia Japonia ma tyle samo punktów, co obie te drużyny (sześć punktów) i również zamelduje się w 1/8 finału jako jedna z najlepszych drużyn zajmujących trzecią lokatę.

Polska – Argentyna 0:4

Gole: Laplace (34′), Ruberto (46′), Subiabre (52′), Lopez (86′).

Polska: Matys; Szala, Orlikowski, Krzyżanowski (Gurgul 75′); Sznaucner (Brzyski 46′); Kolanko, Skoczylas, Borys, Reguła; Huras (Lyczko 46′), Mikołajewski.

Argentyna: Florentin; Gimenez, Pierani, Cardozo, Villalba; Gerez, Laplace; Gorosito (Gutierrez 56′), Echeverri (Mastantuono 56′), Subiabre; Ruberto (Lopez 67′).

Fot. Pressfocus