Oficjalnie: Everton ukarany odjęciem punktów w Premier League

Od pewnego czasu krążyły plotki dotyczącego potencjalnego ukarania Evertonu za złamanie zasad Finansowego Fair Play. Teraz informacje te się potwierdziły, a zespołowi z Liverpoolu odjęto aż dziesięć punktów w Premier League.

Everton oficjalnie ukarany

Przez kilka ostatnich tygodni Everton plasował się w środku stawki angielskiej Premier League. The Toffies mają w obecnym sezonie bilans czterech zwycięstw, dwóch remisów oraz sześciu porażek. Obecna forma Evertonu również była dobra – w ostatnich pięciu meczach zespół poniósł tylko jedną porażkę. Sytuacja drużyny Sena Dyche’a jednak drastycznie się zmieni, bowiem decyzją władz Premier League klub został ukarany odjęciem aż dziesięciu punktów w lidze, o czym wspominaliśmy już wcześniej. Pod względem redukcji punktów jest to największa kara w historii angielskiej ekstraklasy. W rezultacie zespół z Goodison Park spadł na przedostatnią lokatę, mając zaledwie cztery „oczka” – tyle samo, co ostatnie Burnley. Do bezpiecznej strefy Everton traci natomiast dwa punkty (wyżej jest Sheffield United z pięcioma punktami).

Decyzja o tak surowym ukaraniu Evertonu podyktowana jest nieprawidłowościami w Finansowym Fair Play z sezonu 2021/2022. Klub w ostatnich trzech latach zanotował stratę w wysokości ponad trzystu milionów funtów, choć maksymalna dopuszczalna strata wynosi 105 milionów funtów. Evertonowi groził również zakaz transferowy, jednak władze zdecydowali się „tylko” na odjęcie punktów. Klub z „niebieskiej” części Liverpoolu próbował tłumaczyć się władzom rozgrywek w marcu, lecz nie przyniosło to zamierzonych efektów.

Komunikat Evertonu

Everton wystosował już oficjalny komunikat, w którym poinformował, iż będzie odwoływać się od kary.

– Everton jest zszokowany, jak i rozczarowany decyzją komisji Premier League. Klub uważa, iż Komisja nałożyła całkowicie nieadekwatną oraz niesprawiedliwą karę. Ogłaszamy również, że będziemy odwoływać się od tej decyzji. Rozpocznie się teraz proces odwoławczy, a sprawa Evertonu zostanie rozpatrzona przez Komisję Apelacyjną, powołaną zgodnie z zasadami Premier League – czytamy w komunikacie na mediach społecznościowych.

Po powrocie ze zgrupowań reprezentacji gracze Evertonu zmierzą się na Goodison Park z Manchesterem United. Mecz odbędzie się 26 listopada o godz. 17:30.