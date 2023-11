Carlos Sainz pechowcem, otrzymał karę za błąd organizatorów

Weekend w Las Vegas był bardzo wyczekiwany przez fanów F1. Do show wiele osób podchodziło mimo wszystko sceptycznie, ale ciekawość w większości przypadków wzięła górę. O nie do końca przygotowanym torze przekonał się Carlos Sainz, który z powodu błędu organizatorów ruszy o dziesięć pozycji niżej do niedzielnego wyścigu.

Pech tym sięgnął Carlosa Sainza

Kibice Ferrari po raz kolejny zostali poddani próbie cierpliwości, ale z pewnością już do niej przywykli i mało co może ich zdziwić. Weekend w Las Vegas był mocno wyczekiwany i miał być najhuczniejszym weekendem w F1. Organizatorzy włożyli sporo sił w przedsięwzięcie, ale nie wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. Podczas pierwszego treningu Carlos Sainz najechał na studzienkę. Pokrywa studzienki uszkodziła bolid Ferrari, a także kilka innych, ale najbardziej zdecydowanie ucierpiał Sainz.

Filmagem da torcida com novo ângulo da Ferrari de Carlos Sainz sendo atingida pelo bueiro. Ativem o som! 🔊 pic.twitter.com/DVsmdZVFHy — Estagiário da F1 (@EstagiariodaF1) November 17, 2023

Kara za błąd organizatorów

Carlos Sainz może czuć się pokrzywdzony w tym przypadku. Uszkodzenia były na tyle poważne, że zespół był zmuszony zmienić podzespoły, między innymi elektronikę sterującą, który zapas Hiszpan wyczerpał. Oznacza to, że założenie nowej spowodowało cofnięcie o dziesięć pozycji na starcie. Ferrari chciało anulowania kary, ale została utrzymana Hiszpanowi.

Tymczasem Bogu ducha winien Carlos Sainz i tak dostanie karę za naprawę uszkodzonego bez jego winy bolidu. Czy to już kryzys wizerunkowy? 🤔 #f1pl https://t.co/rzyor4Oq91 — Cezary Gutowski (@CezaryGutowski) November 17, 2023

Fot. Pressfocus