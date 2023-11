Kibice AZ Alkmaar nie przyjadą na mecz do Warszawy

Legia Warszawa w ramach fazy grupowej Ligi Konferencji zagra jeszcze dwa spotkania. W ostatnim podejmować będzie AZ Alkmaar. Po skandalicznych wydarzeniach w Holandii można było się spodziewać, jak zostaną przywitani goście. Możemy to jednak pozostawić tylko domysłom, ponieważ Holendrzy ogłosili, że kibice nie przyjadą na ten mecz do Warszawy.

AZ Alkmaar bez swoich kibiców w Warszawie

Legia Warszawa jest pozytywnym zaskoczeniem fazy grupowej Ligi Konferencji. Wojskowi po czterech kolejkach są liderami grupy E i w następnej kolejce mogą sobie zapewnić awans, wystarczy im remis z Aston Villą. Ostatnie spotkanie rozegrają przed własną publicznością z AZ Alkmaar. Porażka Legii w starciu z klubem z Eredivisie zeszła na dalszy plan po skandalicznych zachowania zaraz po zakończeniu gwizdka. Przypomnijmy, że uderzony został Dariusz Mioduski, a Joseu i Pankov zostali aresztowani i nie wrócili z drużyną do Warszawy.

Kibice nastawiali się na gorące powitanie holenderskich kibiców, ale to co by się działo trzeba zostawić wyobraźni. AZ Alkmaar bez konsultacji z Legią postanowił nie sprzedawać biletów na ten mecz, co w komunikacie podała Legia Warszawa.