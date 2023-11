Camavinga z kontuzją kolana. Co najmniej dwa miesiące przerwy

Przerwa na reprezentacje zbiera swoje żniwa. Kolejnym piłkarzem „poszkodowanym” jest Eduardo Camavinga. Francuz z powodu kontuzji kolana straci przynajmniej dwa najbliższe miesiące gry.

„Wirus FIFA” – jest to zwrot, który wraca jak bumerang przy każdym zgrupowaniu reprezentacji. Niedawno informowaliśmy o kontuzji Viniciusa Juniora, jakiej nabawił się podczas meczu z Kolumbią. Do grona kontuzjowanych zawodników dołącza Eduardo Camavinga, który – podobnie jak Brazylijczyk – wróci przedwcześnie do Realu Madryt, by leczyć swój uraz. W przypadku Camavingi jest to kontuzja odniesiona w trakcie środowego treningu reprezentacji Francji. Dzisiaj oficjalna strona Krolewskich potwierdziła, że 21-latek zerwał więzadło poboczne strzałkowe w prawym kolanie.

Tym samym lista graczy Realu z wymuszoną absencją jeszcze bardziej poszerzyła się. Oprócz Camavingi, kontuzjowani są również Thibaut Courtois, Kepa Arrizabalaga, Éder Militão, Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Arda Güler oraz wspomniany Vinicius Junior. Według mediów hiszpańskich Camavinga ma być nieobecny od ośmiu do dziesięciu tygodni. To sprawia, że pomocnika nie zobaczymy już w tym roku na boisku.

Fot. Pressfocus