Gwiazda Ligue 1 na celowniku AC Milanu

AC Milan planuje wzmocnienie w linii ataku. Podstawowym napastnikiem Rossonerich jest Olivier Giroud. Francuz co prawda znajduje się w wysokiej formie strzeleckiej, jednak piłkarz ma już 37-lat, tak więc nie wiadomo jak długo jeszcze będzie mógł notować występny na wysokim poziomie. Drużyna Serie A chce odmłodzić pozycję napastnika i jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, AC Milan planuje sprowadzić Jonathana Davida.

Olivier Giroud mimo swojego zaawansowanego piłkarskiego wieku, wciąż znajduje się w bardzo dobrej formie. Francuz z obecnym sezonie w 15 meczach, strzelił osiem goli dzięki czemu jest najlepszym strzelcem w drużynie. Piłkarz zanotował również trzy asysty. Mimo bardzo dobrej dyspozycji, zawodnik ma już jednak 37-lat, tak więc coraz bliżej mu do zakończenia piłkarskiej kariery. Z tej okazji AC Milan planuje odmłodzić swój skład w linii ataku. Jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, drużyna Serie A wzięła sobie na cel Jonathana Davida z Lille.

Jonathan David występuje w Lille od 2020 roku. Wtedy to trafił z Gent za 27 milionów euro do francuskiego zespołu. Piłkarz od początku swojej przygody w Ligue 1 imponuje formą i jest jednym z lepszych strzelców całej ligi. Kanadyjczyk tego lata łączony był z przenosinami do topowych europejskich drużyn, jednak ostatecznie pozostał w Lille. W obecnych rozgrywkach zanotował 18 spotkań, strzelił cztery gole i zaliczył dwie asysty. 23-latek jest uważany za jeden z większych talentów na świecie na pozycji napastnika. Fabrizio Romano twierdzi, że AC Milan zaczeka z ofertą do lata 2024 roku. Wówczas piłkarzowi pozostanie zaledwie 12 miesięczna umowa, dzięki czemu jego kwota transferu może być mniejsza. Portal Transfermarkt wycenia Davida na 60 milionów euro.

🔴🇨🇦 Jonathan David remains one of the top targets for AC Milan for 2024.

Deal could only be feasible in summer window due to price tag and with 12 months left in his current deal, it allows good chances for AC Milan to sign him.

He’s also on three Premier League clubs list. pic.twitter.com/Js4fWl04xp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 17, 2023