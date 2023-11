W piątkowe popołudnie młodzieżowa reprezentacja Polski odniosła kolejne zwycięstwo w meczu kwalifikacyjnym. Tym razem drużyna Adama Majewskiego pokonała Izrael 2:0. Biało-Czerwoni podtrzymują zwycięską serię i są na dobrej drodze aby zakwalifikować się na młodzieżowe mistrzostwa Europy, które odbędą się w 2025 roku na Słowacji.

Kolejne zwycięstwo reprezentacji Polski U-21

Młodzieżowa reprezentacja Polski do lat 21 idzie jak burza w meczach eliminacji na Mistrzostwa Europy U-21, które odbędą się w 2025 roku na Słowacji. Biało-Czerwoni mogą pochwalić się kompletem punktów. W pierwszym spotkaniu podopieczni Adama Majewskiego pokonali Kosowo 3:0. Następnie Polacy wygrali dwumecz z Estonia. W pierwszym spotkaniu, pomiędzy drużynami padł wynik 1:0 dla naszej kadry, a w drugim okazaliśmy się lepsi 5:0.

W piątkowe popołudnie Polska U-21 ograła Izrael 2:1. Już w pierwszej połowie, a dokładnie w 36. minucie wynik meczu mógł otworzyć Michał Rakoczy. Zawodnik Cracovii nie wykorzystał jednak rzutu karnego. Piłkarze obydwu drużyn schodzili do szatni z bezbramkowym remisem. Podopieczni Adama Majewskiego wzięli się za zdobywanie bramek w 59. minucie. Wówczas piłkę do siatki skierował Miłosz Matysik, po asyście Filipa Marchwińskiego. Z kolejnego gola nasi kadrowicze mogli cieszyć się w 82. minucie. Tym razem drogę do bramki znalazł Szymon Włodarczyk, po asyście Tomasza Pieńko. Wydawało się, że Kacper Tobiasz zakończy mecz z czystym kontem, jednak w samej końcówce spotkania, w 94+4. minucie gola strzelił Ran Binyamin, który ustalił wynik meczu na 2:1 dla młodzieżowej reprezentacji Polski.

KONIEC MECZU

Cztery spotkania w kwalifikacjach do mistrzostw Europy, cztery zwycięstwa i bilans bramkowy 11:1! 🏆👏

59’ | Miłosz Matysik

82’ | Szymon Włodarczyk

90+4’ | Ran Binyamin

_____#POLISR 2:1 🇵🇱🇮🇱 U21 pic.twitter.com/Js87QvZgfu — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 17, 2023

Z kim młodzieżowa reprezentacja Polski zagra kolejny mecz?

Polska U-21 po czterech kolejkach zajmuje pierwsze miejsce w grupie z 12 punktami na koncie. W następnym meczu Biało-Czerwoni zmierzą się z reprezentacją Niemiec, która plasuje się na drugiej pozycji. Warto dodać, że Niemcy rozegrali jedno spotkanie mniej.