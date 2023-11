Koniec szans o awans z eliminacji, następną okazją baraże

Reprezentacja Polski zremisowała 1:1 z Czechami w meczu eliminacji Euro 2024. W tym spotkaniu było widać progres, ale wciąż zbyt mały, żeby pokonać naszych sąsiadów. Jedyną naszą nadzieją zostały baraże.

To jeszcze nie koniec

Polacy mają sporo szczęścia, że wciąż mają szanse na awans na Euro 2024. Oczywiście nie z eliminacji, bo poszły nam fatalnie. Mieliśmy około 96% szans na awans z naszej grupy eliminacyjnej, ale już na pewno nie wyprzedzimy drugich Czechów. Po ośmiu spotkaniach mamy na koncie tylko 11 punktów, a byliśmy w grupie z Mołdawią, Wyspami Owczymi, Czechami i Albanią. Same zwycięstwa nad Mołdawią i Wyspami Owczymi, które powinny być formalnością, dałyby nam 12 punktów. W dwumeczu z Mołdawią zdobyliśmy tylko punkt.

Zmarnowane matematyczne szanse

Ostatnią nadzieją na awans z grupy eliminacyjnej była rywalizacja z Czechami. Musieliśmy wygrać, a pierwsza połowa wyglądała obiecująco. Schodziliśmy do szatni z korzystnym wynikiem 1:0. Początek drugiej połowy to katastrofa. W 49. minucie gola strzelił Soucek i od tej pory byliśmy bezradni. Gdy już nasi piłkarze stworzyli okazje, to ją marnowali i matematyczne szanse na awans zostały zaprzepaszczone. Teraz naszą nadzieją jest awans na Euro 2024 ścieżką baraży, ale będą w niej z pewnością trudniejsi rywale, niż ci z którymi graliśmy podczas eliminacji.