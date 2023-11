F1: GP Las Vegas 2023 – Ferrari zdominowało kwalifikacje

Charles Leclerc wygrał kwalifikacje w Las Vegas. Drugi był Carlos Sainz, ale z powodu kary zostanie przesunięty na starcie. Na trzeciej pozycji uplasował się Max Verstappen. Tempo Ferrari pozwoliło całkowicie zdominować czasówkę. Materiał powstał we współpracy z ORLEN.

F1: GP Las Vegas 2023 – podsumowanie kwalifikacji

Q1

Wiadomo było, że kwalifikacje do GP Las Vegas, podobnie jak wyścig, będą jedną wielką niewiadomą. Po treningach można było się domyślać, że mocno będzie Ferrari i potwierdziło się to w Q1. Pierwszy był Leclerc, a drugi Sainz. Przewaga Monakijczyka nad trzecim Russellem wynosiła ponad 0.5 sekundy, co jest przepaścią. Mieliśmy sporą niespodziankę, ponieważ McLaren, który wcześniej radził sobie dobrze z ogrzewaniem opon, nie poradził sobie w kwalifikacjach. Norris był 16, a Piastri 19. Poza nimi w Q1 odpadli Tsunoda, Zhou i Ocon. Do drugiej części kwalifikacji przeszedł Daniel Ricciardo – kierowca AlhaTauri, której sponsorem jest ORLEN.

Q2

Ewolucja toru pozwalała się poprawić z każdym kolejnym przejazdem, dlatego ważne było to, aby być cały czas w gotowości na wykonanie pomiarowego okrążenia. Na ponad dwie minuty przed końcem sesji ściągnięty do garażu został Sergio Perez, który plasował się na szóstej pozycji. Okazało się, że jego czas nie wystarczył na wejście do Q3, a Meksykanin skończył zmagania dopiero na 12. pozycji. Poza nim odpadli Ricciardo, Stroll, Hulkenberg i Hamilton. Niespodziewanie dobrze spisywali się kierowcy Williamsa, a Ferrrari potwierdziło po raz kolejny swoją wyższość nad resztą stawki.

Q3

Trzecią część czasówki kibice Ferrari oglądali z dużym spokojem. Wydawało się, że pierwsze dwa miejsca są zarezerwowane dla kierowców w czerwonych bolidach i tak też było. Swoje 23 pole position wywalczył Leclerc, który był szybszy od Sainza o 0.044 sekundy. Trzeci był Max Verstappen, ale jego strata do Ferrari wyniosła prawie 0.4 sekundy. Z przebiegu kwalifikacji mogą być zadowoleni kierowcy Williamsa. Szósty był Albon, a siódmy Sargeant.

Wyniki kwalifikacji