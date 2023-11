Kosmiczny wynik Francji. Zaïre-Emery najmłodszym debiutantem

W sobotni wieczór reprezentacja Francji odniosła okazałe zwycięstwo przeciwko Gibraltarowi. Trójkolorowi wygrali spotkanie aż 14:0, dzięki czemu ustalili najwyższe zwycięstwo w swojej historii. Oprócz historycznego wyniku, piłkarzem, który zapisał się w dziejach Francji został Zaïre-Emery. Zawodnik Paris Saint-Germain, oprócz zostania najmłodszym piłkarzem, który wystąpił w reprezentacji swojego kraju, dołożył również trafienie.

Kibice reprezentacji Francji mogą być bardzo zadowoleni z występu swojego kraju z sobotni wieczór. Trójkolorowi odnieśli okazałe zwycięstwo aż 14:0, przeciwko reprezentacji Gibraltaru. Wynik ten zapisał się w historii, jako najwyższy w historii francuskiej kadry. Francuzi idą jak burza w meczach eliminacji Euro 2024. Trójkolorowi odnieśli komplet zwycięstw podczas kwalifikacji do turnieju. Podopieczni Didier Deschamps pokonali wszystkich swoich rywali i zajmują pozycję lidera z 21. punktami na koncie. Warto zaznaczyć, że Francuzi strzelili 27 goli i stracili przy tym tylko jedną bramkę w starciu z Holandią.

Oprócz okazałego zwycięstwa, reprezentacja Francji ma jeszcze jeden powód do dumy. Zawodnik Paris Saint-Germain – Zaïre-Emery został najmłodszym debiutantem w historii kadry Trójkolorowych. Piłkarz w momencie debiutu miał zaledwie 17 lat, 8 miesięcy i 10 dni. Pomocnik dodatkowo zanotował w meczu z Gibraltarem trafienie, dzięki czemu został również najmłodszym strzelcem gola, dzięki czemu przeszedł do historii kadry swojego kraju.

🇫🇷 Didier Deschamps: “Zaïre-Emery will undergo tests as his ankle injury doesn’t look good”.

…still an historical night for 2006 born midfielder.

◉ Youngest player ever to feature with French national team.

◉ Youngest player ever to score for France.

◉ Debut on 1st call. pic.twitter.com/k2PJAjh7R4

