Jakub Kiwior może zmienić klub w zimowym oknie transferowym

Jakub Kiwior jest zawodnikiem Arsenalu, piłkarz postrzegany jest jako przyszłościowy gracz w stołecznej drużynie. Obecnie nie grywa we wszystkich meczach. Taką sytuację chce wykorzystać klub Serie A. Jak informuje La Gazzetta dello Sport, młody obrońca postrzegany jest jako jeden z głównych celów transferowych Fiorentiny. Do zmiany barw klubowych miałoby dojść już zimą.

Jakub Kiwior ponownie może wystąpić na włoskich boiskach

Jakub Kiwior został piłkarzem Arsenalu w styczniu tego roku. 23-latek przeszedł wówczas ze Spezii do Kanonierów za 25 milionów euro. Obrońca postrzegany jest przez Mikela Artete jako przyszłościowy piłkarz, który jeszcze musi rozwinąć swoje umiejętności piłkarskie, aby zasłużyć na miejsce w pierwszym składzie. Bez wątpienia młody zawodnik prezentuje ogromny potencjał. W poprzednim sezonie Kiwior wystąpił w Arsenalu w ośmiu meczach i zanotował jedno trafienie. W obecnych rozgrywkach 23-latek zagrał również w ośmiu spotkaniach, w połowie z nich notował jednak wejścia z ławki na ostatnie minuty. Kiedy tylko polski piłkarz pojawi się już na boisku, zbiera dobre recenzje w swoim klubie.

Jak informuje La Gazzetta dello Sport, Jakub Kiwior znalazł się na celowniku Fiorentiny. W mediach pojawiają się spekulację, że zimą klub może opuścić Nikola Milenkovic, który prawdopodobnie przeniesie się do AS Romy. Drużyna z Florencji zdaje sobie sprawę, że sprowadzenie Polaka nie będzie łatwym zadaniem, ponieważ Kiwior cieszy się uznaniem w oczach Kanonierów i planują z nim długoterminową współpracę. Jeżeli plan zespołu Serie A niedojdzie do skutku, na liście celów znajdują się jeszcze Arthur Theate oraz Finn van Breemen. Portal Transfermarkt wycenia Jakub Kiwiora na 25 milionów euro.

Kiedy będziemy zobaczyć Kiwiora na boisku?

Kiwior prawdopodobnie następny mecz zagra 21 listopada przeciwko Łotwie. W Arsenalu okazję do występu będzie miał 25 listopada z Brentfordem.