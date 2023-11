Dramat Gaviego, młoda gwiazda Barcelony doznała straszliwej kontuzji. To koniec sezonu dla Hiszpana. W niedzielnym meczu z Gruzją piłkarz zerwał więzadła krzyżowe i nie zobaczymy go już na boisku w tym sezonie.

Niedzielny wieczór był niezwykle nieudany dla Gaviego. Wyszedł w wyjściowym składzie na spotkanie z Gruzją, choć był to tylko przysłowiowy mecz o pietruszkę, gdyż Hiszpania dużo wcześniej zagwarantowała sobie udział w Euro 2024. W 26. minucie Gavi padł na murawę, a chwilę później zmienił go Oihan Sancet. Hiszpan schodził z boiska ze łzami w oczach.

🚨 Gavi is out for the rest of season. ACL injury. #Barcelona pic.twitter.com/U38qAyNAJc

— Pedro Almeida (@pedrogva6) November 19, 2023