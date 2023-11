Za nami kolejny weekend ze sportami zimowymi. Tym razem mogliśmy obserwować naszych reprezentantów tylko w łyżwiarstwie szybkim. W drugim weekendzie PŚ w tej dyscyplinie udało się zdobyć drugi medal dla Polski. W sprincie drużynowym kobiet, nasze panczenistki wywalczyły brąz. Zapraszam na podsumowanie sportów zimowych, które odbyły się 17 – 19 listopada.

Narciarstwo alpejskie

Tak jak wspominałem w zapowiedzi sportów zimowych na miniony weekend, nasze reprezentantki nie pojechały do Włoch, aby rywalizować w Zermatt-Cervinia. Postawiły na przygotowania do kolejnych zawodów. Okazało się to bardzo trafną decyzją, ponieważ z powodu złych warunków, zjazdy nie odbyły się ani w sobotę ani w niedzielę. Nasze panie zachowały zatem miejsce w klasyfikacji generalnej. Oznacza to, że Maryna Gąsienica Daniel plasuje się na 30. miejscu, a mniej doświadczona Magdalena Łuczak jest 51.

‼️ Due to the strong wind and the unfavourable forecast for the day today women’s downhill in Zermatt-Cervinia has been cancelled. 💨 #fisalpine pic.twitter.com/8AUeFXYR0l — FIS Alpine (@fisalpine) November 18, 2023

Łyżwiarstwo szybkie

Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim dla Polski jest jak na razie dosyć udany. Dwa weekendy i dwa medale. Przed tygodniem srebro wywalczyli Damian Żurek i Karolina Bosiek, a teraz brąz zdobyły Wójcik, Wojtasik i Bosiek. Polki uległy w sprincie drużynowym jedynie Holenderkom i Kanadyjkom.

🇵🇱 Polki w składzie Andżelika Wójcik, Iga Wojtasik i Karolina Bosiek zdobyły 🥉 brązowy medal w sprincie drużynowym podczas Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim, który w weekend był rozgrywany w Pekinie. Gratulujemy! Bliscy podium w tej konkurencji byli również polscy… pic.twitter.com/h9rLxycD2d — Ministerstwo Sportu i Turystyki (@SPORT_GOV_PL) November 20, 2023

Cieszyć może też dobra postawa Damiana Żurka, choć nie zdobył podium, to uzyskał świetny wynik na 500 metrów. Oto jak przedstawiają się wyniki polskich łyżwiarzy szybkich w poszczególnych dniach w dywizji A:

Piątek 17.11

1500 metrów kobiet: DNS Karolina Bosiek

500 metrów mężczyzn: 5. Damian Żurek, 9. Marek Kania, 18. Piotr Michalski

500 metrów kobiet: 10. Karolina Bosiek, 15. Andżelika Wójcik, 20. Martyna Baran

Sobota 18.11

1000 metrów kobiet: 9. Karolina Bosiek

500 metrów mężczyzn: 9. Piotr Michalski, 15. Marek Kania, 16. Damian Żurek

Drużynowy sprint mężczyzn – 5. Polska (Kania, Michalski, Żurek)

Masowy start kobiet – 14. Olga Piotrowska, 20. Magdalena Czyszczoń

Niedziela 19.11

500 metrów kobiet: 15. Karolina Bosiek

1000 metrów mężczyzn: 12. Damian Żurek

3000 metrów kobiet: 10. Magdalena Czyszczoń

Drużynowy sprint kobiet: 3. Polska (Wójcik, Wojtasik, Bosiek)

Dutch skaters Naomi Verkerk, Helga Drost and Antoinette Rijpma-de Jong 🇳🇱 win the Women's Team Sprint ahead of Canada 🇨🇦 and 🇵🇱 #SpeedSkating pic.twitter.com/Gic5XR0uDd — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) November 19, 2023

Pańczeniści podsumowali swoje występy w Pekinie

Karolina Bosiek: „Jeśli chodzi o medale, to na pewno moje najmocniejsze wejście w sezon w karierze. W weekend w Pekinie byłam przeziębiona, a tydzień temu w Obihiro miałam problem z pachwiną. Mimo przeszkód, jestem zadowolona z występów w Azji, a to świadczy, że może być tylko lepiej.”

Damian Żurek: „Zrobiliśmy tyle, ile mieliśmy w nogach. Wierzymy, że następnym razem uda się stanąć na podium. Przed startem postanowiłem, że pojadę pierwsze 600 metrów na maksimum, żeby później to utrzymać. Z tego odcinka jestem bardzo zadowolony, bo był to czwarty czas w stawce, a na ostatnich 400 metrów czułem już cały weekend, który był dla mnie bardzo wymagający. Jeszcze nigdy nie miałem tylu startów w ciągu trzech dni, bo w Pekinie trafiły się dwa biegi na 500 metrów, a do tego startowałem również na 1000 i 1500 metrów. To bardzo dużo mnie kosztowało, zwłaszcza, że na miejscu panował jakiś wirus i każdy z nas był osłabiony.”

