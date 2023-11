Raphael Varane może trafić do Bayernu Monachium

Bayern Monachium tego lata na środek obrony sprowadził Min-jae Kima z Napoli. Bawarczycy pożegnali natomiast Lucasa Hernandeza oraz Benjamina Pavarda. Niewykluczone, że przez deficyt obrońców, mistrzowie Niemiec zdecydują się na zakup nowego defensora. Jak informują media, na celowniku Bayernu znalazł się obrońca Manchesteru United, Raphael Varane. Do transferu miałoby dojść już w zimowym okienku transferowym.

Latem do Bayernu Monachium dołączył Min-jae Kim. Z drużyny natomiast odeszli Lucas Hernandez oraz Benjamin Pavard. W obecnym sezonie często z kontuzjami walczy natomiast Matthijs de Ligt. Oprócz koreańskiego obrońcy na boisku najczęściej w defensywie występuje Dayot Upamecano. Mistrzowie Niemiec doszli do wniosku, że potrzebują wzmocnienia na środku obrony. Jak informują media, na celowniku Bayernu Monachium znalazł się Raphael Varane. Bawarczycy planują ściągnąć Francuza już w zimowym okienku transferowym. Główną przeszkodą w sprowadzeniu 30-latka może być jego wynagrodzenie, z którym nie chcą się zgodzić mistrzowie Niemiec. Portal Transfermakrt wycenia piłkarza na 35 milionów euro. Kontrakt zawodnika wygasa w czerwcu 2025 roku.

❗️Excl. News #Varane: Internally, FC Bayern has considered the 30 y/o. Discussions took place. Internal opinion: interesting but currently unrealistic because of his salary. It's not a hot topic yet, but he remains under observation in the next weeks.

➡️ Bayern informed that… pic.twitter.com/LimPXOMxgB

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 20, 2023