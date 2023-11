Marek Papszun w końcu zawita na ławce trenerskiej?

Marek Papszun pozostaje bez klubu od czerwca 2023 roku. Trener wówczas zakończył swoją przygodę z Rakowem Częstochowa. Niedawno, po zwolnieniu se stanowiska selekcjonera, Fernando Santosa, szkoleniowiec brany był pod uwagę jako trener reprezentacji Polski. Ostatecznie następcą Santosa został Michał Probierz. Marek Papszun był gościem w programie ”Jak uczyć futbolu”, gdzie opowiedział, co robi aktualnie, nie trenując żadnej drużyny.

Tajemnicza wypowiedź Papszuna

Marek Papeszun trenował Raków Częstochowa przez siedem lat. 49-latek wprowadził klub z Jasnej Góry do Ekstraklasy. Papszun w ostatnich latach odnosił liczne sukcesy z Medalikami. Wygrał dwa Puchary Polski oraz dwa Superpuchary Polski. W ostatnim sezonie wywalczył nawet mistrzostwo Ekstraklasy. Szkoleniowiec w czerwcu zakończył współpracę z Medalikami.

Po zwolnieniu Fernando Santosa ze stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski. Jednym z głównych kandydatów do zastąpienia Portugalczyka był były szkoleniowiec Rakowa. Ostatecznie trenerem Biało-Czerwonych został Michał Probierz. W międzyczasie Marek Papszun łączony był również z posadą szkoleniowca Szachtara.

49-latek stwierdził, że wiedzie teraz znacznie spokojniejsze życie, niż jak miało to miejsce podczas prowadzenia Rakowa Częstochowa.

,,Jest teraz intensywnie, ale inaczej. Mowa tu o działaniu w zupełnie innych obszarach. Mimo wszystko to dzieje się bez ciśnienia. Koncentracja tylko na drużynie to było moje zajęcie. Teraz się to zmieniło” – powiedział Marek Papszun.

Trener Przyznał, że aktualnie skupia się na kwestiach bardziej biznesowych oraz edukacyjnych. 49-latek stwierdził również, że przygotowuje się do nowego wyzwania. Na razie nie wiadomo jakie to wyzwanie oraz kiedy podejmie przejmie jakiś zespół.

,,Teraz skupiam się głównie na sobie i sprawach pro bono. Mowa tu o telewizji i tych kwestiach, których nie widać, jak interakcje ludzkie, co zajmuje dużo czasu. Szykuję się do nowego wyzwania. Jeżdżę po świecie. Oglądam, patrzę i wykorzystuję ten czas edukacyjnie” – stwierdził szkoleniowiec.

Fot. PressFocus