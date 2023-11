Polska – Łotwa 21.11 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 2.10 Polska - Łotwa Podwójna szansa X-X Obstaw

Jeśli nasza reprezentacja wygrywa i ma dobry okres, to nawet mecze towarzyskie potrafią nas cieszyć i nawet typy bukmacherskie analizuje się przyjemniej. Jednak to nie czas na radość dla polskich kibiców, bo wokół naszej kadry znowu jest nieciekawie. Eliminacje do Euro 2024 skończyliśmy totalnym blamażem i ciężko będzie o szybką rehabilitację. Wydaje się zatem, że mecz z Łotwą nie będzie poprawieniem naszych nastrojów, a może się okazać tylko gwoździem do trumny. Gra Polaków totalnie nie przekonuje nawet największych optymistów. Jak wypadniemy dziś wieczorem na Stadionie Narodowym w Warszawie? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

Polska – Łotwa – typy bukmacherskie

Czas zatem przeanalizować typy bukmacherskie na ostatni pojedynek kadrowiczów w tym roku. No nie jest to najlepszy czas do kibicowania naszej reprezentacji. Atmosfera wokół niej jest bardzo gęsta i najgorsze w tym wszystkim jest to, że nikt nie ma pomysłu jak to naprawić. Miała być łatwa i przyjemna przygoda w fazie grupowej eliminacji, a skończyło się totalną katastrofą. Mecz towarzyski nie poprawi naszych nastrojów, bo polegliśmy w najważniejszych spotkaniach o stawkę. I patrząc po nazwiskach naszej dzisiejszej kadry, próżno szukać tu świeżości i nowych rozwiązań.

Typy na mecze Polski w ostatnim czasie nie są łatwe do przewidzenia. Już po remisie 1:1 w meczu Polska – Czechy było jasne, że kadra Michała Probierza nie awansuje bezpośrednio na Euro 2024, a czeka ją udział w marcowych barażach. Wciąż nie jest znane pełne grono reprezentacji, które będą walczyły o trzy ostatnie miejsca w mistrzostwach Europy w Niemczech. Prawdopodobnie w półfinale zagramy z Estonią, a finał to Finlandia, Walia lub Ukraina, ale to się okaże w najbliższym czasie. Nie tak to miało wyglądać, byliśmy zdecydowanym faworytem w grupie, a okazuje się że na finiszu jeszcze wyprzedzi nas Mołdawia i zakończymy na 4. miejscu. Z Czechami niestety nie zagraliśmy dobrego spotkania, tm bardziej, że graliśmy u siebie przed własną publicznością, a przeciwnik nic specjalnego nie pokazał i powinniśmy dominować o pierwszego gwizdka. Każdy wie jak to się skończyło.

Łotwa w eliminacjach tylko raz postraszyła Armenia wygrywając z nią 2:0, a resztę siedem spotkań przegrali. Gołym okiem widać, że jest problem ze strzelaniem goli, z Turcją czy Chorwacją nawet nie było szans na zdobycie gola. Polacy są nieco rozbici, ale mają coś do udowodnienia i muszą ciężko przepracować okres przygotowawczy do marca, gdzie zagramy baraże. Uważam, że wygramy skromnie i nie damy sobie strzelić bramki, bo Łotysze nie mają czym postraszyć w ofensywie.

Jeśli chodzi o typy na ten mecz to idę w maksymalną prostotę. Nie wydaje mi się, żeby w grze naszych rodaków coś nagle zaskoczyło i moim zdaniem to będzie kolejna droga przez mękę. Nie zdziwi mnie solidna gra Łotwy w defensywnie, co poskutkuje remis do połowy lub na koniec meczu. Kurs na podwójną szansę na podział punktów wynosi @2.10 i to moja propozycja z oferty legalnego bukmachera Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Polska – Łotwa

Trzeba przyznać, że w ofertach bukmacherów na mecz Polska – Łotwa znajdziemy wiele interesujących pozycji. To Polacy są faworytem tego pojedynku, ale gra na „czystą jedynkę” nie jest zbytnio opłacalna. Można dorzucić zwycięstwo gospodarzy do kuponu typu AKO, ale po ostatnich wyczynach ekipy Michała Probierza, mimo wszystko odradzałbym ten pomysł.

Lubię obstawiać zakłady statystyczne, więc warto przyjrzeć się również stałym fragmentom gry. Po ostatnich spotkaniach ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy rzuty rożne to domena takich ekip jak Polska i Łotwa. Nie ma tutaj określonego stylu gry i notorycznych ataków skrzydłami, co przekłada się później na wykonanie dośrodkowania z rogu boiska. Mimo wszystko czeka nas dość spokojny mecz, gdzie ataki nie powinny być notoryczne. Być może któraś linia na te stałe fragmenty gry przykuje waszą uwagę, choć atak pozycyjny Polaków nie przekonuje.

Dobrym pomysłem mogą być również zakłady na kartki lub faule. W meczach reprezentacyjnych nie ma tu jakiegokolwiek schematu i każde starcie jest inne. Tutaj zobaczymy pojedynek towarzyski, więc jedni i drudzy od pierwszych minut raczej nie rzucą się szaleńczo do ataku. W tego typu spotkaniach, w przypadku chociażby kartek, warto iść w under.

Statystyki na typy bukmacherskie Polska – Łotwa

Przy meczach towarzyskich statystyki nie są aż tak istotne, ale przyjrzyjmy się kilku z nich:

Polska ma serię dwóch remisów 1:1 z rzędu

Łotwa przegrała ostatnie dwa mecze

Polska w ostatnich sześciu meczach zanotowała dwa zwycięstwa – oba z Wyspami Owczymi

Łotwa w ostatnich pięciu meczach strzeliła tylko dwa gole, było to starcie przeciwko Armenii

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Polska – Łotwa