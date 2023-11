Polskie talenty, które warto obserwować –…

Tymoteusz Kucharczyk jest jednym z najbardziej obiecujących polskich młodych motorsportowców. Dużym sukcesem Kucharczyka było trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej hiszpańskiej F4 w 2022 roku. Zapewniło mu to starty w serii GB3 Championship w sezonie 2023. Tymoteusz Kucharczyk jest członkiem Akademii ORLEN Team i obok Kacpra Sztuki jest jednym z najbardziej obiecujących polskich kierowców, aspirując do jazdy w F1.

Wczesny początek i kartingowa kariera

Tymek Kucharczyk urodził się w 2006 roku i już w wieku 5 lat zaczął startować w zawodach kartingowych. Po trzech latach rywalizacji w Polsce, Tymek przeniósł się do Włoch. To właśnie tam kontynuował karierę, mając wówczas zaledwie 8 lat. We Włoszech kontynuował karierę kartingową, w której ścigał się do 15. roku życia. Podczas tego okresu Tymek Kucharczyk potwierdził swój wielki talent, a jego największym sukcesem w kartingu było mistrzostwo World Series Karting Super Masters. Dużym krokiem w karierze Tymka Kucharczyka było także dołączenie do Akademii ORLEN Team w 2020 roku.

Wykorzystana szansa

Dobre występy Tymoteusza Kucharczyka w kartingu otworzyły mu kolejną furtkę. Mając 16 lat uzyskał przepustkę do Hiszpańskiej Formuły 4. Udało się to Tymkowi dzięki wygranej w specjalnych zawodach juniorskich, organizowanych przez producenta prestiżowych zegarków – Richard Mille.

Hiszpańska Formuła 4

Tymek Kucharczyk w sezonie 2022 rywalizował w Hiszpańskiej Formule 4, gdzie jeździł dla MP Motorsport. Już podczas pierwszych wyścigów pokazał się z bardzo dobrej strony. Tymek podczas zawodów na słynnym torze w Portimao stanął na podium w każdym z trzech wyścigów. Dwa razy był trzeci i raz drugi. W całym sezonie wziął udział w 21 wyścigach, podczas których stanął na podium aż 12 razy, z czego raz na jego najwyższym stopniu. Pozwoliło to na zajęcie trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej. Był to udany sezon dla polskiego kierowcy, który debiutował w tej serii wyścigowej.

GB3 Championship

Dobre występy Tymka Kucharczyka w Hiszpańskiej Formule 4 otworzyły mu drogę do kolejnej serii wyścigowej – GB3 Championship, niegdyś Brytyjskiej Formuły 3. Kucharczyk ścigał się w brazylijskim zespole – Douglas Motorsport. Pierwszy sezon Polaka w wyższej serii wyścigowej był dosyć solidny. Tymek potwierdził swój talent, dwukrotnie zajmując trzecią pozycję. Podium zdobył na dwóch słynnych torach, gdzie rywalizują kierowcy F1, mianowicie na Spa-Francorchamps (Belgia) i Silverstone (Wielka Brytania). W klasyfikacji generalnej uplasował się na siódmym miejscu. Warto odnotować fakt, że Tymek Kucharczyk nie miał topowego bolidu – jego zespół zajął siódmą lokatę w klasyfikacji konstruktorów. W minionym sezonie Tymek Kucharczyk miał także okazję wziąć udział w jednej rundzie Formula Regional European Championship. Wyścigi były rozgrywane na Monzy. W pierwszych zawodach Tymek zajął 17. miejsce, a w drugich 20. Na ten moment nie wiadomo jeszcze gdzie będzie startował Tymek Kucharczyk w sezonie 2024, ale wszelkie wątpliwości powinny zostać rozwiane w najbliższych tygodniach.

