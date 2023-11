Łukasz Fabiański wybrany do jedenastki dekady Premier League

Łukasz Fabiański trafił do Premier League w 2007 roku. Polski golkiper dał poznać się kibicom na angielskich boiskach jako solidny bramkarz. Zawodnik został doceniony przez portal ”WhoScored”, który wybrał Polaka do jedenastki dekady w Premier League. Wpływ na taki wybór miał fakt, że Fabiański rozegrał najlepszy indywidualny sezon spośród wszystkich golkiperów w lidze angielskiej. Wyróżnienie otrzymał za sezon 2014/15 w barwach Swansea.

Wyróżnienie dla Łukasza Fabiańskiego

Łukasz Fabiański trafił z Legii Warszawa do Arsenalu latem 2007 roku za 4,35 milionów funtów. W 2014 roku zmienił barwy klubowe na Swansea, a w 2018 roku przeszedł do West Hamu United, gdzie gra do teraz. Przez te wszystkie lata występowania na angielskich boiskach, piłkarz dał się poznać jako jeden z najbardziej solidnych graczy na swojej pozycji. Polak może być dumny ze swojego debiutanckiego sezonu jaki rozegrał w Swansea, ponieważ jego gra została doceniona przez portal ”WhoScored”, który wybrał bramkarza do jedenastki dekady Premier League, właśnie za kapitalny rozegrany sezon 2014/15. Portal brał pod uwagę, najlepiej rozegrany sezon przez bramkarza, spośród wszystkich golkiperów w lidze angielskiej, w ciągu ostatniej dekady.

🏆 𝐔𝐥𝐭𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 📈 Based on single season ratings over the past 10 years 🧵 Each player's individual season stats 👇 pic.twitter.com/tLsOfEStVU — WhoScored.com (@WhoScored) November 20, 2023

Łukasz Fabiański może pochwalić się jeszcze jednym wyróżnieniem. Polak od sezonu 2009/10 wybronił najwięcej rzutów karnych, spośród wszystkich bramkarzy w Premier League. 38-latek zanotował 11 takich interwencji. Najlepszym piłkarzem według ”WhoScored” został Luis Suarez za sezon 2013/14.

Statystyki Fabiańskiego

Fabiański łącznie na boiskach Premier League wystąpił w 352 meczach. 22 spotkania zanotował w Arsenalu, 149 meczów zagrał dla Swansea, a 171 występów zaliczył dla West Hamu United, gdzie występuje do teraz. 38-latek w 2021 roku, w meczu przeciwko San Marino (wygranym przez Polskę 5:0), zakończył karierę w reprezentacji. Dla kadry Biało-Czerwonych wystąpił w 57 spotkaniach.

Fot. PressFocus