Benjamin Mendy pozwał Manchester City

Benjamin Mendy został oskarżony o gwałt w 2021 roku. Francuz od tego momentu został zawieszony przez Manchester City. Klub w tym czasie nie wypłacał pensji zawodnikowi. Obrońca w lipcu został uniewinniony, a następnie został piłkarzem francuskiego Lorient. Teraz były gracz Obywateli pozywa klub aktualnego mistrza Anglii. Mendy domaga się 10 milionów funtów, niewypłaconej pensji.

Benjamin Mendy domaga się 10 milionów funtów od Manchesteru City

Benjamin Mendy trafił do Manchesteru City w 2017 roku z Monaco za 57,50 milionów euro. Zawodnik miał być kluczowym piłkarzem na lewej stornie obrony Obywateli, jednak od początku swojej przygody w Premier League nękany był przez kontuzję. Na domiar złego w 2021 roku, piłkarz został oskarżony o serię gwałtów, po czym został zawieszony przez City, a nawet trafił do aresztu. Francuz tego lata został uniewinniony, jednak postanowił zmieć barwy klubowe, przez co jego kariera na Etihad Stadium dobiegła końca. Łącznie dla drużyny aktualnego mistrza Anglii wystąpił w zaledwie 75 meczach, przez sześć lat pobytu. Mendy latem zdecydował się na dołączenie do FC Lorient. Jak informuje BBC sport, 29-latek zdecydował się pozwać Manchester City. Klub Premier League nie wypłacał piłkarzowi pensji, podczas jego aresztu. Benjamin Mendy twierdzi, że jest mu należne 10 milionów funtów.

BREAKING: Benjamin Mendy has launched a “multi-million-pound” claim against Manchester City over unpaid wages. pic.twitter.com/zpQGN19jnE — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 20, 2023

Benjamin Mendy – kariera

Benjamin Mendy piłkarską karierę rozpoczął w Le Havre. W 2013 roku za 4 miliony euro trafił do Marsylii, gdzie zagrał w 101 meczach, strzelił trzy gole i zanotował 14 asyst. Rok później przeszedł do Monaco, za 13 milionów euro. Wraz z nowym klubem, w sezonie 2016/17 wywalczył mistrzostwo Ligue 1. Dla AS Monaco zagrał w 39 spotkaniach, zdobył jedną bramkę oraz zaliczył 11 asyst. W 2017 roku został piłkarzem Manchesteru City, a latem tego roku powrócił na francuskie boiska i występuje w FC Lorient.