Reprezentacja Polski zwyciężyła w meczu z Estonią

Po remisie z Czechami, reprezentacja Polski rozegrała towarzyski mecz z Łotwą. We wtorkowy wieczór, Biało-Czerwoni zaprezentowali się znacznie lepiej niż w w spotkaniu z kadrą Czech. Polacy wygrali mecz 2:0. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Michała Probierza, Polska grała bardziej odważnie i ofensywnie.

Polska pokonała Łotwę w meczu towarzyskim

Nasza kadra narodowa nie mogła być zadowolona po remisie z Czechami. Przez stratę punktów, drużyna Michała Probierza już w piątek wiedziała, że jedyną drogą, aby awansować na Euro 2024 będą baraże. We wtorkowy wieczór odbył się towarzyski mecz z Łotwą, który miał na celu przetestowanie nowych wariantów, przez selekcjonera. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami trenera, Biało-Czerwoni podeszli do meczu bardziej ofensywnie oraz z większą odwagą.

Polacy pierwszą okazję do zdobycia bramki mięli już w 2. minucie. Strzał Sebastiana Szymańskiego wybronił w dobrym stylu jednak bramkarz przeciwników. Biało-Czerwoni od początku przycisnęli Łotwę i zaledwie pięć minut później wynik spotkania otworzył Przemysław Frankowski, który wykorzystał dośrodkowanie od Nicoli Zalewskiego i nie pomylił się z najbliższej odległości oddając strzał na pustą bramkę. Zespół Michała Probierza mógł schodzić zadowolony na przerwę.

Drugą połowę, nasza reprezentacja ponownie zaczęła z przytupem. Bardzo aktywny po raz kolejny był Nicola Zalewski. Zawodnik AS Romy popisał się kapitalnym dośrodkowaniem, prosto na głowę Roberta Lewandowskiego. Kapitan Biało-Czerwonych wyskoczył do piłki zagranej przez wahadłowego i podwyższył wynik spotkania na 2:0. Do końca meczu, przebieg wydarzeń na boisku kontrolowała Polska i z dwubramkową zaliczką wygrała mecz.

Skrót meczu Polska – Łotwa:

W trakcie trwania towarzyskiego meczu z Łotwą, odbywały się ostatnie mecze fazy grupowej eliminacji Euro 2024. Według wcześniejszym przewidywaniom, drużyną, z która rywalizowała będzie nasza kadra narodowa w barażach, będzie ekipa reprezentacji Estonii.