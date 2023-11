Kiedy losowanie grup Euro 2024? Znamy podział na koszyki

Za nami eliminacji Euro 2024. Na turniej zostało już jedynie kilka wolnych miejsc, zarezerwowanych dla zwycięzców baraży. Sprawdź kiedy odbędzie się losowanie Euro 2024, a także podział na koszyki.

Kto zagra na Euro 2024?

Znamy już większość reprezentacji, które zagrają na Euro 2024. Za nami eliminacje do tego turnieju, które były dla Polski wyjątkowo nieudane. Szansą naszej kadry są jeszcze baraże. Gra wygląda jak wygląda, ale do marca jest jeszcze sporo czasu, a w półfinale mieliśmy szczęście, gdyż trafiliśmy na mało wymagającą Estonię. Trzeba więc liczyć na to, że do tego czasu nasi kadrowicze poprawią swoją grę.

Znanych jest 21 na 24 uczestników turnieju w Niemczech. Na Euro 2024 na pewno zagrają: Anglia, Belgia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Albania, Austria, Dania, Węgry, Turcja, Rumunia, Czechy, Holandia, Słowacja, Słowenia, Szkocja, Chorwacja, Serbia, Szwajcaria, Włochy.

Kiedy losowanie Euro 2024?

Losowanie Euro 2024 odbędzie się 2 grudnia 2024. Zostanie przeprowadzone w Hamburgu. Wcześniej Polska pozna potencjalnego rywala w finale. Losowanie baraży odbędzie się 23 listopada. Na razie wiadomo, że zagrałaby ze zwycięzcą pary Walia – Ukraina/Finlandia/Islandia (druga reprezentacja zostanie wyłoniona w losowaniu).

Podział na koszyki Euro 2024

O podziale na koszyki decydowały wyniki eliminacji, tak więc w pierwszym znaleźli się gospodarze i pięć najlepszych drużyn spośród zwycięzców grup. Zwycięzcy baraży znajdą się w koszyku czwartym, co oznacza szanse na trafienie najtrudniejszego rywala. Oto jak wygląda podział na koszyki:

Koszyk 1: Anglia, Belgia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia

Koszyk 2: Albania, Austria, Dania, Węgry, Turcja, Rumunia

Koszyk 3: Czechy, Holandia, Słowacja, Słowenia, Szkocja, Chorwacja

Koszyk 4: Serbia, Szwajcaria, Włochy , zwycięzcy baraży

