Michał Probierz ocenił mecz z Łotwą

Reprezentacja Polski pokonała we wtorkowy wieczór Łotwę w meczu towarzyskim 2:0. Michał Probierz pozytywnie ocenił występ Biało-Czerwonych oraz pogodnie spogląda w przyszłość naszej kadry.

Michał Probierz po meczu z Łotwą

Trener reprezentacji Polski domaga się w przyszłych meczach od swoich zawodników, aby wykorzystywali utworzone sobie sytuację bramkowe. Probierz zdaje sobie sprawę, że po meczu z Łotwą, są elementy do poprawy, jednak pozytywnie ocenia występ Polaków.

,,Nie wykorzystaliśmy wielu sytuacji. Najważniejsze w tym spotkaniu było to, żeby te elementy, które trenowaliśmy przenieść na boisko. Na pewno jestem zadowolony z tego, że cały mecz graliśmy wysoki pressingiem. Nie zawsze to wychodziło, bo czasem w drugiej linii były problemy, ale odbieraliśmy dużo piłek. W pierwszym fragmencie gry stworzyliśmy kilka sytuacji, które musimy wykorzystywać, żeby mecz był spokojny w dalszej części. Wiadomo, ze przeciwnik zawsze coś stworzy, bo wyprowadzali kontry i mieli swoje okazje” – stwierdził selekcjoner.

Wiemy, że na pewno gramy z Estonią u siebie. Dzisiaj to było bardzo dobre przetarcie przed tym spotkaniem. Mieliśmy możliwość grać z różnymi rywalami i różnymi wariantami, więc dla nas to dobra wiadomość – dodał Michał Probierz.



Selekcjoner udanie ocenił swoje pierwsze cztery mecze dla reprezentacji Polski. 51-latek zaznaczył, jak ważnym zawodnikiem dla naszej kadry jest Robert Lewandowski.

Rzadko widzimy pozytywy. Czasami mam wrażenie, że gdy tu przyszedłem, były same zwycięstwa, a ja doprowadziłem do momentu, że jest kiepsko. A przecież zespół pod moją wodzą nie przegrał czterech meczów. Pamiętajmy też, że i na początku mojej pracy, i teraz, wypadło mi kilku zawodników przed kluczowymi meczami. Gdybanie nie jest w moim charakterze, ale widać, ile znaczy Robert Lewandowski dla tej drużyny. Broniłem go po meczu z Czechami, bo miał wiele momentów, gdzie brakowało zagrania do niego w odpowiednim momencie – powiedział trener.