United i City stoczą bój o wielki talent z Portugalii?

Joao Neves swoimi występami wzbudził zainteresowanie wielu czołowych klubów. Osobę utalentowanego 19-latka w swoich szeregach chętnie widziałby Manchester United oraz Manchester City. Według mediów, dwa angielskie kluby niedługo mogą stoczyć bój o młodego pomocnika.

Joao Neves postrzegany jest jako jeden z najbardziej utalentowanych graczy na swojej pozycji. Piłkarz mimo swojego młodego wieku zbiera znakomite recenzje za swoje występy w barwach Benfiki. Jego dobra postawa zaowocowała zainteresowaniem ze strony czołowych klubów. Ostatnio w mediach przejawiała się informacja, że najbardziej zdeterminowany na sprowadzenie 19-latka jest Manchester United. Skauci klubu z Manchesteru notorycznie obserwują zawodnika podczas jego występów. Benfica nie ma zamiaru jednak pozbywać się Joao Nevesa. Niewykluczone, że odpowiednia suma przekona jednak działaczy klubu z Lizbony, aby sprzedać piłkarza. W ostatnich okienkach transferowych, mistrz Portugalii zarobił ogromne pieniądze, za sprzedaż swoich zawodników. Neves posiada klauzulę w umowie opiewającą na 120 milionów euro i podobnie jak w przypadku Enzo Fernandeza, może to być minimalna kwota, jaka skłoni Benficę do sprzedaży 19-latka.

🔴🇵🇹 Benfica have no intention to open talks for João Neves in January despite Man United sending their scouts many times to track talented midfielder.

There’s same clause as Enzo Fernández one year ago into his contract: €120m. pic.twitter.com/jHdSJlhq71

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 20, 2023