Chorwacja pojedzie na EURO. To dziewiąty turniej Modricia w kadrze

Reprezentacja Chorwacji, zgodnie z przewidywaniami, zapewniła sobie bezpośredni awans na EURO 2024. Z tą reprezentacją pojedzie Luka Modrić, dla którego będzie to już dziewiąty turniej rangi mistrzowskiej w barwach narodowych.

Zbliża się do czterdziestki, a dalej jest na topie

Nie ulega wątpliwości, że Luka Modrić jest żyjącą legendą futbolu. 38-latek rozgrywa właśnie swój dziesiąty sezon w Realu Madryt, w którym zagrał blisko pół tysiąca meczów. Pięciokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów z zespołem Los Blancos. Również pięciokrotny klubowy mistrz świata oraz wicemistrz globu z 2018 roku z Chorwacją. Łącznie środkowy pomocnik rozegrał w piłce klubowej 792 spotkania, notując 97 trafień, a w reprezentacji Chorwacji wystąpił 171 razy oraz zdobył dwadzieścia osiem bramek. Jest rekordzistą kraju pod względem liczby występów w reprezentacji. Modrić pojechał na osiem turniejów rangi mistrzowskiej. W przyszłym roku Modrić wystąpi w dziewiątym czempionacie.

🇭🇷 Luka Modrić makes it again… going to Euro 2024 with Croatia. 🏆 2006 World Cup

🏆 Euro 2008

🏆 Euro 2012

🏆 2014 World Cup

🏆 Euro 2016

🏆 2018 World Cup

🏆 Euro 2020

🏆 2022 World Cup

↪️🏆 Euro 2024 Legend of the game. pic.twitter.com/nUSl4sZF8U — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2023

Powrót do Niemiec po osiemnastu latach

Luka Modrić zadebiutował w seniorskiej reprezentacji 1 marca 2006, kiedy Chorwacja wygrała w meczu z Argentyną 3:2. Kilka miesięcy później obecnie pomocnik Realu pojechał do Niemiec na mistrzostwa świata. Od tej pory brał udział w każdym turnieju, na który reprezentacja awansowała. Wystąpił na EURO 2008, 2012, 2016 oraz 2020, a na mundialu zagrał we wspomnianej edycji w 2006 roku oraz w 2014, 2018 i 2022 roku. Od kiedy Modrić gra w reprezentacji, Chorwaci nie pojechali tylko do RPA. Modrić znalazł się również w „drużynie marzeń” EURO 2008 oraz wybrany został MVP mundialu rozegranego pięć lat temu.

Mimo bardzo zaawansowanego wieku Modrić wciąż jest kluczowym zawodnikiem drużyny narodowej. W ostatnim meczu eliminacyjnym, w którym Chorwacja zagrała z reprezentacją Armenii, pomocnik Królewskich zaliczył imponującą liczbę aż stu trzydziestu kontaktów z piłką. Chorwaci zapewnili sobie bezpośredni awans na EURO 2024, a Luka wróci do Niemiec na turniej rangi mistrzowskiej – po osiemnastu latach. Co prawda w 2021 roku mecze również były rozgrywane na niemieckich boiskach, lecz Chorwacja nie miała okazji zagrać w kraju naszych zachodnich sąsiadów. Reprezentacja z Półwyspu Bałkańskiego znalazła się w koszyku trzecim – cały podział na koszyki przed losowaniem możecie przeczytać w tym artykule.

Fot. Pressfocus