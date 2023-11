Mamy to! Robert Kubica kierowcą Ferrari

Robert Kubica spełni marzenia polskich kibiców i założy kombinezon Ferrari. Szkoda tylko, że nie w F1, ale wciąż jest to dobra wiadomość. Polak będzie kierowcą Hypercara włoskiej ekipy na sezon 2024.

Robert Kubica będzie reprezentował Ferrari w sezonie 2024

To już oficjalne, Robert Kubica będzie kierowcą Ferrari na sezon 2024. Polski kierowca będzie prawdopodobnie jeździł Hypercarem Ferrari w WEC, czyli Długodystansowych Mistrzostwach Świata. Jego rola ma zostać ogłoszona w najbliższych tygodniach. W środę Kubica sprawdzał bolid podczas prywatnych testów na słynnej Imoli. Tego dnia włoski zespół AF Corse, który współpracuje z Ferrari, ogłosił że Robert Kubica będzie ich kierowcą.

„Jestem szczęśliwy, że drogi moje i AF Corse w przyszłym roku się spotkają. To jeden z zespołów, który od lat odnosi największe sukcesy w sportach motorowych. Jestem pewien, że wykonamy dobrą robotę. Poza tym, wróciłem do włoskiego zespołu, co jest dla mnie dość ważne” – skomentował Robert Kubica.

Partnerem Polaka może zostać rezerwowy kierowca Ferrari w F1 – Robert Schwartzman.

⚡️ Kubica and AF Corse together in 2024 ⚡️ pic.twitter.com/bMeJoNXdBj — AF Corse (@AFCorse) November 22, 2023

Fot. AF Corse