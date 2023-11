Inter negocjuje nowy kontrakt z Barellą

Nicolo Barella to kluczowa postać Interu i jeden z najlepszych pomocników na świecie. 26-latek jest bardzo doceniany przez klub i za wszelką cenę chcą utrzymać u siebie filigranowego Włocha. Inter negocjuje nowy kontrakt z Nicolo Barellą.

Nicolo Barella to piłkarz, którym interesuje się wiele czołowych zespołów. W letnim okienku transferowym pojawiło się wiele plotek na temat ewentualnego transfery, ale Inter nawet nie myśli o sprzedaży swojej gwiazdy. Barella jest jednym z tych piłkarzy, po którego najczęściej sięga Simone Inzaghi. Włoch zagrał w tym sezonie we wszystkich możliwych spotkaniach.

Jak donosi La Gazzetta dello Sport, Inter pracuje nad nową umową dla włoskiego pomocnika. Miałby otrzymać podwyżkę z 5 milionów euro do 6 milionów, a kontrakt obowiązywałby do 2028 roku. Według informacji włoskiego dziennika, klub już spotkał się wcześniej z agentem Barelli – Alessandro Beltramim. Na dniach ma dojść do drugiego spotkania. Podpisanie nowego kontraktu przez Nicolo wydaje się być tylko formalnością. Włoch bardzo dobrze czuje się w barwach Nerazzurrich, a Inter jest niezwykle zadowolony z jakości usług, jakie prezentuje Barella.

