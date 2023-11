PSG zdecydowało się na zakup Goncalo Ramosa

Goncalo Ramos to jeden z najbardziej obiecujących napastników młodego pokolenia. Latem opuścił Benficę na rzecz PSG. Według informacji Fabrizio Romano, mistrz Francji zapłaci za Portugalczyka 80 milionów euro.

To już oficjalne, Goncalo Ramos wykupiony przez PSG. Do tej pory Portugalczyk przebywał w zespole mistrza Francji na zasadzie wypożyczenia. W poprzednim sezonie strzelił 19 bramek w 30 meczach Benfiki. W tym do siatki trafił dwa razy. Dwukrotnie pokonał bramkarz Marsylii w hicie Ligue 1. Dwie bramki w 11 meczach ligowych może nie są najlepszymi statystykami jak na napastnika, ale jest inwestycja w przyszłość.

PSG aktywowało klauzulę wykupu piłkarza. Jak donosi Fabrizio Romano, operacja może zamknąć się w 80 milionach euro. 65 milionów Benfica otrzyma od razu, a bonusowe 15 milionów po spełnieniu warunków zapisanych w kontrakcie.

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain have now activated the buy option clause to sign Gonçalo Ramos on permanent deal.

€65m fixed fee to Benfica plus €15m in add-ons. pic.twitter.com/ZuL0eIzB6s

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2023