McLaren ze specjalnym malowaniem na GP Abu Zabi

Przed nami ostatni wyścig w tym sezonie F1. Z tej okazji McLaren pojedzie w nowym malowaniu. Ponadto wygląd bolidu z Las Vegas zachowają AlphaTauri i Alfa Romeo.

W ten weekend odbędzie się wyścig kończący sezon F1. Kierowcy pojadą na słynnym torze w Abu Zabi. Większość zespołów specjalne malowania bolidów postanowiło zaprezentować podczas hucznego Grand Prix Las Vegas i duża część z nich na ostatni wyścig sezonu pojawi się w standardowych barwach. Swoje malowania z Las Vegas pozostawią jedynie AlphaTauri i Alfa Romeo.

Zupełnie coś nowego na ostatni wyścig w tym sezonie przygotował McLaren. Stajnia z Woking pojawi się na Abu Zabi ze specjalnym malowaniem, które zebrało już pierwsze pozytywne opinie. McLaren walczy jeszcze z Astonem Martinem o czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej konstruktorów i ma 284 punkty przewagi. Sprawdź ofertę i kursy bukmacherskie na GP Abu Zabi.

Our final look of 2023! 😍🎨#AbuDhabiGP | #DrivenByChange pic.twitter.com/fAPKKR6Z5h

— McLaren (@McLarenF1) November 22, 2023