Paolo Maldini chciał sprowadzić Lionela Messiego do Milanu

Lionel Messi tego lata zamienił Paris Saint-Germain na Inter Miami. Był piłkarz reprezentacji Włoch, Paolo Maldini, który aktualnie sprawuje funkcję dyrektora w AC Milanie, przyznał w rozmowie z ”PoretCast”, że chciał sprowadzić Argentyńczyka do drużyny z Mediolanu.

AC Milan chciał sprowadzić gwiazdę

Paolo Maldini był jednym z najlepszych obrońców w historii futbolu. Emerytowany zawodnik całą swoją piłkarską karierę związany był z AC Milanem. 55-latek zapisał się w historii klubu do tego stopnia, że po odwieszeniu butów na kołku, koszulka Maldiniego z numerem 3, w której grał, została zastrzeżona. Trykot z tym numerem może otrzymać tylko jego syn, o ile będzie grał w Milanie. W 2018 roku został wybrany na dyrektora sportowego AC Milanu.

Włoch przyznał niedawno, że bardzo mocno starał się pozyskać Lionela Messiego. Jednak szybko zdał sobie sprawę, że jest to zdanie wręcz nie do wykonania. Argentyńczyk większość piłkarskiej kariery spędził w Barcelonie. W 2021 roku przeniósł się do Paris Saint-Germain. Gdzie występował przez dwa lata. Przed startem obecnego sezonu przeniósł się do MLS, a konkretnie do Interu Miami. Pod koniec października 36-latek otrzymał swoją ósmą Złotą Piłkę. Dzięki czemu jest rekordzistą pod tym względem.

,,Myślę, że taki zawodnik jak Messi to spektakl dla wszystkich, mimo że jest już późno. Kiedy przeczytałem, że może przejść do Interu, zasmuciłem się. Przez dziesięć dni próbowałem sprowadzić Messiego do Mediolanu, ale potem zdaliśmy sobie sprawę, że to nie było możliwe. Niemożliwe” – powiedział Paolo Maldini.

Kiedy AC Milan rozegra kolejny mecz?

AC Milan następne spotkanie zagra 25 listopada. Rywalem drużyny z San Siro będzie Fiorentina. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45.