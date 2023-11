Stadiony na Euro 2024

Euro 2024 odbędzie się w Niemczech. Oficjalne otwarcie odbędzie się 14 czerwca. Mecz będą rozgrywane na 10 stadionach. Sprawdź na jakich obiektach odbywać się będzie Euro 2024.

Euro 2024 – stadiony

Mistrzostwa Europy w 2024 odbędą się na 10 stadionach w 10 miastach. Na wielu z nich odbywają się spotkania najwyższej klasy rozgrywkowej w Niemczech – Bundesligi. Finał odbędzie się na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Stadion Olimpijski (Berlin)

Stadion Olimpijski w Berlinie będzie najważniejszym obiektem podczas Euro 2024. To właśnie tutaj zostanie rozegrany finał. To właśnie tutaj swoje mecze w 2. Bundeslidze rozgrywa Hertha Berlin. Stadion może pomieścić prawie 75 000 kibiców. Poza finałem, Stadion Olimpijski będzie gościł także między innymi ćwierćfinał.

Alianz Arena (Monachium)

Jest to stadion bardzo dobrze znany polskim kibicom. To właśnie na nim wielokrotnie występował Robert Lewandowski, gdyż na tym obiekcie swoje spotkania rozgrywa Bayern Monachium. Na Alianz Arena odbędzie się między innymi mecz otwarcia i półfinał. Obiekt może pomieścić około 75 000 widzów.

Signal Iduna Park (Dortmund)

Największy stadion na nadchodzące Euro 2024. Może on pomieścić aż 81 tysięcy kibiców! Swoje mecze rozgrywa na nim Borussia Dortmund. Rozegrany zostanie tutaj między innymi półfinał. Jest to szósty co do wielkości stadion w Europie.

Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Jest to stadion domowy Schalke, grającego w Bundeslidze. Pomieści prawie 55 tysięcy kibiców. Najbardziej prestiżowym spotkaniem rozegranym na tym obiekcie będzie mecz 1/8 finału.

MHPArena (Stuttgart)

Jest to stadion dobrze kojarzony przez Niemców. To na nim ograli w 2006 roku Portugalię i wywalczyli brązowy medal MŚ. Pojemność stadionu to nieco ponad 60 000. Aż dwa mecze grupowe rozegrają na nim gospodarze turnieju – Niemcy. Ponadto odbędzie się tutaj także ćwierćfinał.

Volksparkstadion (Hamburg)

Stadion w Hamburgu może pomieścić około 57 000 widzów. Na co dzień odbywają się na nim mecze 2. Bundesligi. Obiekt został przebudowany w 2000 roku. W Hamburgu odbędzie się jeden z ćwierćfinałów Euro 2024.

Merkur Spiel-Arena – Dusseldorf

Kolejnym obiektem, na którym odbędzie się Euro 2024 jest Merkur Spiel-Arena w Dusseldorfie. Stadion pomieści około 50 000 widzów. Na co dzień gra na nim miejscowa Fortuna, choć na czas przebudowy BayArena, gościły też na nim mecze Bayeru Leverkusen. Najbardziej prestiżowym meczem, który odbędzie się na Merkur Spiel-Arena jest ćwierćfinał.

RheinEnergieStadion – Kolonia

RheinEnergieStadion jest doskonale znane kibicom ligi niemieckiej, ponieważ swoje mecze rozgrywa na nim Koeln. Jest to jeden z mniejszych obiektów na Euro 2024. Zmieści około 47 000 widzów. Odbędzie się tu między innymi jeden mecz 1/8 finału. Został zmodernizowany przed mundialem w 2006 roku.

Red Bull Arena – Lipsk

Jest to jeden z najnowszych stadionów na których odbędą się mecze Euro 2024. Jego budowa została zakończona w 2004 roku. Podczas meczów klubowych pomieści prawie 50 000 widzów. W trakcie turnieju fani zgromadzą się na nim w maksymalnej liczbie wynoszącej około 42 000. Spotkania rozgrywa na nim RB Lipsk.

Commerzbank-Arena – Frankfurt nad Menem

Dziesiątym stadionem, na których odbędzie się Euro 2024 jest Commerzbank-Arena. Swoje mecz rozgrywa na nim miejscowy Eintracht. Jest to najmniejszy stadion przygotowany na mistrzostwa Europy, pomieści około 42 000 widzów.