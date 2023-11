W czwartek odbyło się losowanie baraży Euro 2024. Drużyny powalczą o ostatnie trzy wolne miejsca na Euro 2024. Swojego potencjalnego finałowego rywala poznała Polska. Sprawdź wyniki losowania baraży na Euro 2024.

Za nami czwartkowe losowanie baraży Euro 2024. Drużyny powalczą o trzy ostatnie miejsca na turnieju w Niemczech. Polska miała dużo szczęścia i będzie miała najłatwiejszą ścieżkę, jaką mogła sobie wyobrazić, ponieważ Chorwacja i Włochy, którzy mogli być bezpośrednimi rywalami, awansowali bezpośrednio na turniej.

Drużyny biorące udział w barażach muszą wygrać dwa mecze (półfinał i finał), żeby zagrać na Euro 2024. Spotkania barażowe odbędą się w marcu.

Polska – Estonia

Walia – Finlandia

Izrael – Islandia

Bośnia i Hercegowina – Ukraina

