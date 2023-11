Sporty Zimowe 23/24: starty Polaków 24.11 – 26.11

Już w ten weekend sezon zimowy ruszy w pełni. Do tej pory mogliśmy śledzić zmagania w Pucharze Świata naszych panczenistów sporadycznie także alpejek. ten weekend sporty zimowe ze skokami narciarskimi na czele ruszą już na dobre. Sprawdź kto i w jakiej dyscyplinie zimowej będzie reprezentował nasz kraj w weekend 24 – 26 listopada.

Sporty Zimowe 2023/2024: starty Polaków 24 – 26 listopada

Skoki narciarskie

Skoki narciarskie to sport zimowy, na który czeka najwięcej kibiców. To w nim najlepiej radzą sobie nasi reprezentanci, często walcząc o czołowe miejsca. Bywały też sezony, kiedy najlepsi Polscy skoczkowie całkowicie dominowali rywalizację. W tym sezonie Puchar Świata rozpocznie się we fińskiej Ruce. Czekają nas dwa konkursy indywidualne w sobotę i niedzielę, a w piątek odbędą się kwalifikacje. Thomas Thurnbichler ogłosił nazwiska pierwszych reprezentantów, którzy wezmą udział w zmaganiach. Będą nimi: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł.

Po kilku miesiącach oczekiwań powraca Puchar Świata w skokach narciarskich. Już w najbliższy weekend w fińskiej Ruce zainaugurowany zostanie sezon 2023/2024. Na starcie zmagań na Rukatunturi ujrzymy pięciu reprezentantów Polski. Dowiedz się więcej ➡️ https://t.co/wteYllDg5M pic.twitter.com/W2eWdgAin6 — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) November 23, 2023

Dawid Kubacki jest liderem naszej kadry. W poprzednim sezonie zajął czwarte miejsce w Pucharze Świata. Ma na swoim koncie 11 zwycięstw w Pucharze Świata.

Piotr Żyła znany jest ze swojego dużego poczucia humoru, ale jest też przede wszystkim bardzo solidnym skoczkiem, który poprzedni sezon zakończył na szóstej lokacie. 36-latek specjalizuje się w lotach narciarskich. Ma w swojej karierze dwa zwycięstwa w Pucharze Świata. Przed sezonem zajął szóste miejsce w generalce.

Kamil Stoch to nasz najbardziej utytułowany skoczek. Jest trzykrotny indywidualnym mistrzem olimpijskim. Dwa razy wygrał Puchar Świata, a na najwyższym stopniu podium stawał 39 razy. 36-latek poprzednim sezonie zajął 14. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Paweł Wąsek to młody – 24 letni skoczek. Poprzedni sezon w Pucharze Świata był jego najlepszym. Paweł Wąsek uplasował się na 31. pozycji w klasyfikacji generalnej. W Pucharze Świata uplasował się najwyżej na 6. pozycji.

Aleksander Zniszczoł ma już 29-lat i do tej pory nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Najwyżej w klasyfikacji generalnej był na 32. pozycji, a zdarzały mu się sezony, gdzie nie zdobył ani jednego punktu. Najwyższej w karierze uplasował się na 6. pozycji, podobnie jak Paweł Wąsek.

Program zawodów PŚ w Ruce (HS142):

24.11.2023, piątek

14:00 – oficjalny trening

16:00 – kwalifikacje

25.11.2023, sobota

14:45 – seria próbna

16:15 – konkurs indywidualny

26.11.2023, niedziela

14:50 – kwalifikacje

16:15 – konkurs indywidualny

Transmisje z Pucharu Świata w skokach narciarskich są dostępne na TVN i Eurosporcie.

Biegi narciarskie

W ten weekend rozpocznie się także sezon Pucharu Świata w biegach narciarskich. Wciąż nie doczekaliśmy się reprezentanta na miarę Justyny Kowalczyk, ale na inaugurację sezonu możemy obejrzeć naszych reprezentantów w Pucharze Świata.

Każdego dnia będziemy mogli śledzić zmagania naszych reprezentantów. Na piątek zaplanowano sprint stylem klasycznym. W kategorii pań udział weźmie młoda Monika Skinder, która przygotowuje się do MŚ Młodzieżowców. Natomiast w kategorii mężczyzn pobiegną Maciej Starenga, Robert Bugar i Kamil Bury.

W sobotę odbędzie się bieg na 10 kilometrów stylem klasycznym Puchar Świata zainauguruje Izabela Marciś. Do drużyny mężczyzn dołączą za to Sebastian Bryja oraz Dominik Bury, którzy pobiegną też na 10 kilometrów stylem klasycznym.

Już w piątek rozpoczyna się Puchar Świata w Ruce w biegach narciarskich 🎿 Nasza kadra:

• Monika Skinder

• Izabela Marcisz

• Maciej Staręga

• Kamil Bury

• Robert Bugara

• Dominik Bury

• Sebastian Bryja Szczegóły i godziny startów na stronie ➡️ https://t.co/qTNQHrE0Hr pic.twitter.com/HgzSu581xC — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) November 22, 2023

24.11.2023, piątek

10:00 – kwalifikacje sprintu stylem klasycznym kobiet i mężczyzn

12:30 – finały sprintu stylem klasycznym kobiet i mężczyzn

25.11.2023, sobota

10:00 – 10 km stylem klasycznym kobiet

12:15 – 10 km stylem klasycznym mężczyzn

26.11.2023, niedziela

10:00 – 20 km stylem dowolnym kobiet ze startu wspólnego

12:35 – 20 km stylem dowolnym mężczyzn ze startu wspólnego

Transmisje z Pucharu Świata w biegach narciarskich można obejrzeć na Eurosporcie.

Narciarstwo alpejskie

W narciarstwie alpejskim będziemy mogli śledzić zmagania dwóch naszych reprezentantek. Są nimi Maryna Gąsienica Daniel i Magdalena Łuczak, które przegapiły ostatnie zawody w Zermatt-Cerinia. Z powodu złych warunków pogodowych zostały jednak odwołane, dlatego nasze panie nie straciły swoich miejsc w klasyfikacji generalnej. Na ten weekend przeniosły się do Killington. W sobotę wystąpią w Slalomie Gigancie, a w niedzielę w Slalomie.

Maryna Gąsienica-Daniel i Magdalena Łuczak 🇵🇱 wystartują w Pucharze Świata w Killington 🇺🇸 🗓️ 25-26.11

⏰ 16:00 – 1 przejazd GS i SL

⏰ 19:00 – 2 przejazd GS i SL#polSKImistrz #wspieramy #natrasiedomistrzostwa #alpine #pzn Dowiedz się więcej ➡️ https://t.co/45lOqtazMM… pic.twitter.com/EqeSlLpyvO — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) November 22, 2023

25.11.2023, sobota

16:00 – I przejazd slalomu giganta kobiet

19:00 – II przejazd slalomu giganta kobiet

26.11.2023, niedziela

16:00 – I przejazd slalomu kobiet

19:00 – II przejazd slalomu kobiet

Transmisja ze zmagań w narciarstwie alpejskim będzie dostępna na Eurosporcie.

Łyżwiarstwo szybkie

W ten weekend przerwę od zmagań Pucharu Świata mają panczeniście. Po dwóch w rundach w Azji Polacy zdobyli dwa medale. Następne zawody odbędą się 1 – 3 grudnia w norweskim Stavanger.

Materiał powstał we współpracy z ORLEN