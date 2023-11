Angel Di Maria kończy przygodę z reprezentacją Argentyny

Angel Di Maria należy do ścisłej czołówki zawodników z największą ilością występów w reprezentacji Argentyny. Niebawem przygoda piłkarza Benfiki Lizbona, w barwach narodowych dobiegnie końca. 35-latek ogłosił, że po ​​Copa América 2024 zakończy swoją karierę w reprezentacji.

Angel Di Maria tego lata został piłkarzem Benfiki Lizbona, po raz drugi w swojej karierze. Wcześniej, barwy klubu z Lizbony reprezentował w latach 2007-2010. Do zespołu mistrza Portugalii trafił z Juventusu Turyn. Argentyńczyk zbiera dobre recenzje za swoje występy w Benfice. Jak to tej pory wystąpił w 14 meczach, strzelił siedem goli i zanotował dwie asysty.

35-latek w ostatnim czasie notuje bardzo dobry czas wraz ze swoją drużyną narodową. W 2021 roku Argentyna zwyciężyła Copa America, która odbyła się w Brazylii. W finałowym spotkaniu Argentyńczycy pokonali gospodarzy turnieju 1:0. Albicelestes, rok później triumfowali na mistrzostwach świata w Katarze. W finałowym starciu pokonali reprezentację Francji 4-2 po rzutach karnych. W meczu padł wynik 3:3. W 2024 roku Argentyna będzie miała okazję, aby wznieść kolejny Puchar, podczas Copa America, które odbędzie się w USA. Po niedawnym spotkaniu z Brazylią, wygranym przez Argentyńczyków 1:0, Angel Di Maria ogłosił, że po Copa America 2024 zakończy karierę w reprezentacji.

„Z całym bólem duszy i gulą w gardle żegnam się z najpiękniejszą rzeczą, która przydarzyła mi się w mojej karierze” – ogłosił skrzydłowy.



Angel Di María confirms that he will retire from the Argentina national team after the 2024 Copa America.

One last dance 🇦🇷❤️ pic.twitter.com/0ChiltGFpw

— ESPN FC (@ESPNFC) November 23, 2023