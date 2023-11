Ekstraklasa wróci na antenę TVP Sport?

Ekstraklasę w tym sezonie można było obejrzeć tylko mając dostęp do Canal+. Podczas poprzedniej kampanii pojedyncze mecze były pokazywane także na TVP Sport. Jak donoszą media, niedługo w życie ma wejść umowa między Telewizją Polską, a Canal+.

Ekstraklasa ponownie w TVP?

Kibice mogli w poprzednim sezonie śledzić co jakiś czas zmagania Ekstraklasy na TVP Sport. Na antenie tego kanału raz w tygodniu był transmitowany jeden mecz polskiej ligi. W tym sezonie do tej pory zmagania najlepszych klubów w Polsce można było oglądać tylko w Canal+. Jak donoszą media, ten stan może się wkrótce zmienić.

Wydawało się, że strony nie dojdą do porozumienia, ale według doniesień rozmowy nabrały zupełnie innego charakteru. Na mocy nowych ustaleń, TVP będzie uprawnione do pokazania 34 spotkań w tym sezonie. Pierwszy z nich może zostać transmitowany już w ten weekend. Ile kosztują sublicencja na Ekstraklasę? Według doniesień medialnych jest to kwota rzędu 30 milionów złotych.