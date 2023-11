Manchester City – Liverpool 25.11 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.75 Manchester City - Liverpool 1X2 1 Obstaw

Przerwa reprezentacyjna w końcu za nami i możemy cieszyć się hitem soboty – Manchester City vs Liverpool. Obu ekip nie trzeba zbytnio przedstawiać, gdyż w ostatnich latach to absolutna czołówka Premier League. Do walki o tytuł mistrzowski włączył się również Arsenal, więc emocji w tym sezonie ligi angielskiej z pewnością nie zabraknie. Kto będzie górą w starciu na szczycie? Czy Obywatele dopną swego przed własną publicznością? A może to goście rozpoczną marsz ku pozycji lidera? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

Manchester City – Liverpool – typy bukmacherskie

Typy na mecz Manchester City – Liverpool to coś co najbardziej interesuje fanów tego spotkania. W ostatnim meczu Manchester City, kiedy podejmował Chelsea Londyn pokazał, że jest do ruszenia. Co prawda byli oni bardzo blisko wygrania tego spotkania, jednak ostatecznie zakończyło się wynikiem 4:4. Padało w nim wiele goli, a ani Chelsea, ani City nie broniło się, lecz cały czas nacierało na bramkę rywala. Liverpool choć gra dobrze w tym sezonie i regularnie punktuje to nadal uważam, że nie jest to taka drużyna jak choćby 2 sezony temu. City nadal prezentuje bardzo wysoki poziom i choć nie dali rady wygrać z Chelsea to tutaj zagrają przed własną publicznością i spodziewam się, że wygrają to spotkanie.

Liverpool w ostatnim czasie również prezentuje się znakomicie i trzeba przyznać, że dużo się jeszcze może wydać w obecnym sezonie. Ekipa Jurgena Kloppa weszła w końcu na dobry tor i wszystko w skazuje na to, że podejmą walkę o tytuł mistrzowski w tej kampanii. Na ten moment chcą dobrze zakończyć rok, ale wygrana z City na wyjeździe byłaby krokiem milowym po fotel lidera. Czy im się to uda? Trudno powiedzieć, bo to gospodarze są według analityków faworytem tego starcia.

Myślę, że Obywatele prezentują w chwili obecnej wyższy poziom i lepiej radzą sobie z presją wielkich spotkań. Liverpool gra pięknie, ale ich mentalność nie jest na takim samym poziomie jak u podopiecznych Pepa Guardioli. W hitach z tak uznanymi markami potrafią pokusić się o najprostszy błąd, a taki potrafi wykorzystać norweski napastnik na szpicy City. Nie pozostaje nam nic innego, jak postawić na wygraną gospodarzy po kursie @1.75 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Manchester City – Liverpool

Trzeba przyznać, że w ofertach bukmacherów na hit Manchester City – Liverpool znajdziemy wiele interesujących pozycji. Takie spotkanie musi mieć szeroki wybór zakładów, by skusić graczy i przyciągnąć uwagę. Należy pamiętać, że hity kolejki często mają bardzo nieobliczalny rezultat. Presja robi swoje i nawet na najwyższym poziomie zdarzają się wpadki. W skali całego sezonu to często właśnie takie starcia są najistotniejsze dla układu tabeli.

Przyjrzyjmy się zakładom na strzelców. Potencjał ofensywny w obu ekipach jest tak piekielnie mocny, że praktycznie każdy napastnik i pomocnik jest w stanie trafić do siatki. Dlatego kursy są spłaszczone i wcale nie aż tak wysokie, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka. Bez niespodzianki, według analityków największe szanse na zdobycie gola ma Erling Halland. To najgroźniejszy zawodnik na boisku i obrona Liverpoolu nie będzie mogła go spuścić z oka choćby na chwilę.

Dobrym pomysłem mogą być również zakłady na kartki lub faule. W hitowych pojedynkach nie ma jakiegokolwiek schematu i każde starcie jest inne. Tutaj zobaczymy mecz na szczycie, gdzie jedni i drudzy będą chcieli wygrać za wszelką cenę. Nikt nie będzie odpuszczał i czasem warto będzie zarykować „kartonik” od sędziego, zamiast dopuścić do groźnej kontry rywala.

Statystyki na typy bukmacherskie Manchester City – Liverpool

Zwróćmy uwagę na kilka statystyk przed sobotnim hitem ligi angielskiej:

Manchester City ostatni raz odniósł porażkę 8 października

Liverpool w ostatnich trzech spotkaniach zanotował zwycięstwo, remis i porażkę

w ostatnich pięciu meczach z udziałem Obywateli trzy razy padł BTTS

Liverpool w ostatnich dziewięciu spotkaniach tylko raz zdobył poniżej dwóch goli

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Manchester City – Liverpool