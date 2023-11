Rayo Vallecano – FC Barcelona 25.11 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 3.20 Rayo Vallecano - FC Barcelona Wygrana Barcelony/obie strzelą gola TAK Obstaw

Wielu kibiców na całym świecie zapewne z utęsknieniem czeka na powrót hiszpańskiej La Ligi po krótkiej przerwie reprezentacyjnej. Po trzynastu kolejkach sensacyjnym liderem jest Girona, a za plecami oczywiście nie kto inny jak Real Madryt i FC Barcelona. Każdy zadaje sobie pytanie czy przodujący zespół będzie w stanie utrzymać formę i pierwsze miejsce w najbliższych tygodniach. My skupimy się na Robercie Lewandowskim i spółce, bo czeka ich trudna przeprawa na Campo de Futbol de Vallecas w Madrycie, gdzie zagrają z Rayo Vallecano. Początek meczu zaplanowano 25 listopada o godzinie 14:00. Zapraszam do lektury!



Rayo Vallecano – FC Barcelona – typy bukmacherskie

Każdy zespół w jakimś momencie ma swoje problemy, chwilowe zawahania formy. Na trzynaście meczy rozegranych do tej pory Barcelona już w czterech traciła punkty. I dlatego znajduje się za plecami Realu czy Girony. Patrząc na ich defensywę to tylko w dwóch meczach na pięć ostatnich potrafili zachować czyste konto. Najbardziej boli porażka w Barcelonie w El Classico 1:2, ale też zdarzały się niepotrzebne remisy z takimi zespołami jak Mallorca, Granada czy Getafe. Ostatnie mecze z Alaves, Bilbao czy Realem Sociedad mimo zwycięstw dokładnie jednym golem nie napawają aż tak sporym optymizmem, że podopieczni Xaviego zaczną seryjnie strzelać po kilka goli na mecz. Styl gry pozostawia wiele do życzenia, ale liczą się przede wszystkim trzy punkty. Sezon jest długi i wyczerpujący, dlatego nie mogą na tym etapie gubić kolejne punkty i dać uciec odwiecznemu rywalowi – Realowi Madryt. Frenkie De Jong wraca do treningów i może w sobotę wyjść już na murawę.

Rayo Vallecano w ostatnim czasie przegrało tylko z Gironią i Betisem, rzucają się w oczy remisy, których tak naprawdę mają najwięcej. Bardzo dużo bramek strzelają na własnym stadionie i o tym trzeba pamiętać przy okazji tego meczu. Widać, że lekko uszło z nich powietrze i będą mieć problemy w tym spotkaniu.

Biorąc pod uwagę, że to jednak mimo wszystko FC Barcelona, a Rayo Vallecano strzela regularnie gole to stawiam w tym starciu na zwycięstwo Barcelony i obie drużyny strzelą gola.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Rayo Vallecano – FC Barcelona

Jak to bywa w przypadku spotkań FC Barcelony nie każdy szuka tylko głównych zakładów bukmacherskich, ale po prostu kombinuje. A że mecze „Dumy Katalonii” cieszą się ogromną popularnością na całym świecie to Betfan proponuje ponad czterysta zakładów związanych z tym pojedynkiem. Goście przyzwyczaili, że przeważnie bramki zdobywają, gospodarze również w ostatnich meczach nie zawodzą, dlatego warto przyjrzeć się zakładom na strzelców. A tutaj oczywiście największe szanse na zdobycie bramki daje się Robertowi Lewandowskiemu, ale także Marco Guiu czy Ferranowi Torresowi.

W obu ekipach jest także kilka kluczowych kontuzji, dlatego można przyjrzeć się zakładom związanych z liczbą fauli lub kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Rayo Vallecano – FC Barcelona

Zwróćmy uwagę na kilka statystyk przed sobotnim meczem La Ligi:

FC Barcelona przegrała tylko jeden mecz w tym sezonie La Ligi w trzynastu kolejkach (1:2 z Realem Madryt)

Strzelili 26 bramek, co daje średnią 2,00 gola na mecz

Duma Katalonii na wyjazdach jest niepokonana: trzy zwycięstwa i trzy remisy

Rayo Vallecano przegrało trzy mecze do tej pory w lidze

Mają na tą chwilę najwięcej remisów (6)

Na swoim stadionie wygrali tylko jeden mecz

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Jak widzimy na załączonym obrazku to FC Barcelona ma problemy w ostatnim czasie z pokonaniem Rayo Vallecano. Ostatni raz wygrali w 2021 roku w Copa del Rey 2:1, od tamtej pory 4 mecze ligowe i aż trzy zwycięstwa Rayo i jeden remis. Ale przecież nic nie trwa wiecznie, a goście są w zdecydowanie lepszej dyspozycji.

Przewidywane składy na mecz Rayo Vallecano – FC Barcelona

Rayo: Dimitrievski; Ratiu, Mumin, Lejeune, Espino; Palazon, Valentin, U Lopez, De Frutos; Nteka, Camello

Dimitrievski; Ratiu, Mumin, Lejeune, Espino; Palazon, Valentin, U Lopez, De Frutos; Nteka, Camello Barcelona: Peña; Cancelo, Kounde, Iñigo, Balde; Pedri, De Jong, Gündogan; Raphinha, Lewandowski, Ferran (4-3-3)

Fot. PressFocus