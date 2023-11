Juventus – Inter 26.11 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.86 Juventus - Inter Mediolan Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Za nami tygodniowa przerwa reprezentacyjna i wracamy do zmagań ligowych. Jak co weekend terminarz mocno napięty, setki meczów do rozegrania, zawsze jakieś hitowe starcie i pełno emocji z perspektywy kibica piłkarskiego. Piłka nożna to najpopularniejsza dyscyplina sportowa z około 4 miliardami fanów na całym świecie. Niedziela to nie tylko rosołek czy schabowy, tym razem gorąco będzie we Włoszech, bo czeka nas prawdziwy szlagier. Na Allianz Stadium w Turynie Juventus w starciu wagi ciężkiej podejmie Inter Mediolan. Już na samą myśl o tym pojedynku człowieka przechodzą ciarki, bo doskonale sobie zdaje sprawę, że zobaczy piłkę nożną w najlepszym wydaniu. Zapraszam do lektury!

Juventus Turyn – Inter Mediolan – typy bukmacherskie

Każdy doskonale zdaje sobie sprawę, że Juventus Turyn w tym sezonie skupia się tylko i wyłącznie na Serie A i to może być dodatkowym handicapem w kontekście walki o scudetto. Poprzedni sezon był dla nich bolesną lekcją, surowe kary, kara odjęcia punktów i wykluczenie z europejskich pucharów. Teraz ma być nowe rozdanie i odzyskanie tytułu mistrzowskiego. Na razie rozpoczęli obiecująco, bo są wiceliderem z 29 punktami, wygrali dziewięć spotkań, dwa zremisowali i tylko jedno przegrali. Aktualnie notują serię pięciu kolejnych zwycięstw, a ich „ofiarami” były między innymi Fiorentina czy AC Milan. Jedynie można mieć zastrzeżenia co do strzelania bramek, bo mają na swoim koncie 19, a mogłoby być znacznie więcej przy takiej mocy ofensywnej z przodu. „Stara Dama” straciła tylko dwa punkty na własnym obiekcie z Bologną na samym początku, potem wszystko już wygrali.

Inter Mediolan zaczął z wysokiego C i jest liderem rozgrywek Serie A z 10 wygranymi, remisem i porażką mając na swoim koncie 31 „oczek”. W kapitalnej formie strzeleckiej jest Lautaro Martinez z 12 trafieniami i jedną asystą. Zespół z Mediolanu strzela najwięcej w całej stawce (29 bramek) to o dziesięć więcej od swojego rywala. Co ciekawe strzelali we wszystkich meczach ligowych co bardzo cieszy i napawa optymizmem przed tym pojedynkiem. Wiedzą, że jak przegrają to stracą fotel lidera. Przy takiej jakości po obu stronach i wagi tego meczu stawiam na gola po obu stronach.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Juventus Turyn – Inter Mediolan

Każdy doskonale wie jaki jest ciężar tego pojedynku, a przez wielu włoskich fanów i ekspertów określane mianem derbów Włoch. Nie ma się co dziwić skoro spotykają się dwie aktualnie najlepsze drużyny w kraju. Betfan proponuje kilkaset zakładów związanych z tym pojedynkiem. Obie ekipy naszpikowane gwiazdami największego formatu, mamy indywidualności, więc koniecznie trzeba zajrzeć do ewentualnych strzelców w tym spotkaniu. Oczywiste jest, że największe szanse na strzelenie gola ma Argentyńczyk Lautaro Martinez – aktualny lider strzelców. Po stronie Juventusu Dusan Vlahović czy Arkadiusz Milik.

W obu ekipach jest także kilka kluczowych kontuzji, dlatego można przyjrzeć się zakładom związanych z liczbą fauli lub kartek. Mamy także kilka zakładów specjalnych, między innymi Juventus powyżej 1.5 rzutów rożnych w każdej połowie (kurs 2.00).

Statystyki na typy bukmacherskie Juventus Turyn – Inter Mediolan

Zwróćmy uwagę na kilka statystyk przed niedzielnym hitem Serie A:

Obie drużyny przegrały tylko po jednym meczu w tym sezonie – najmniej w lidze

Inter Mediolan strzelił najwięcej goli w Serie A – 29.

Inter stracił tylko sześć goli w 13 kolejkach

Juventus Turyn jest niepokonany na własnym stadionie i notuje serię pięciu kolejnych wygranych

Stara Dama nie strzeliła bramki w tylko jednym meczu ligowym (0:0 z Atalantą Bergamo)

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Jak widzimy na załączonym obrazku to dwukrotnie padł remis (w rozgrywkach Coppa Italia), a w lidze dwa razy wygrał Juventus Turyn, a ostatnio w kwietniu to Inter Mediolan był górą wygrywając skromnie 1:0.

Przewidywane składy na mecz Juventus Turyn – Inter Mediolan

Juventus Turyn: Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Rabiot, Miretti, Kostic; Chiesa, Kean

Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Rabiot, Miretti, Kostic; Chiesa, Kean Inter Mediolan: Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez

Fot. PressFocus