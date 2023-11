Zapowiedź 1/16 finału ORLEN Pucharu Polski kobiet

Już w najbliższy weekend rozstrzygną się losy 1/16 finału Pucharu Polski kobiet. Pierwsze mecze rozegrane zostaną w sobotę. Zapraszamy zapowiedzi 1/16 finału ORLEN Pucharu Polski kobiet.

Już w najbliższą sobotę rozpoczniemy zmagania w 1/16 finału Pucharu Polski kobiet. Pierwszy mecz zostanie rozegrany w Poznaniu i zmierzą się w nim zawodniczki Lech-UAM Poznań, kontra Gdańsk. W weekend zmierzą się ze sobą również drużyny, które na co dzień rywalizowały w ORLEN Ekstralidze. Piłkarki Medyku konin zapewne będą chciały dobrze się zaprezentować w meczu przeciwko Górnikowi Łęczna. Medyk zajmuje przedostatnie miejsce w lidze z sześcioma punkami na koncie. Dobra postawa w Pucharze Polski Kobiet może nieco uratować obecne rozgrywki.

Można rzec, że spotkanie GKS Katowice – Pogoń Szczecin jest przedwczesnym finałem. Obydwa zespoły rywalizują ze sobą na przestrzeni trwającego sezonu. Szczecinianki ostatecznie znajdują się na pierwszej pozycji. Piłkarki z Katowic będą zapewne chciały odegrać się za ligowe zmagania.

Równie ciekawie zapowiada się starcie Resovii z Checz Gdynią. Obydwie drużyny znajdują się szczycie w ORELN 1 lidze. Pierwszą pozycję zajmują piłkarki z Rzeszowa, przez co Checz zapewne stanie na wysokości zadani, aby tym razem to one okazały się triumfatorkami.

Większość meczów zostanie rozegranych w sobotę. Cztery z szesnastu spotkań zostanie zagranych w niedzielę.

PARY 1/16 FINAŁU ORLEN PUCHARU POLSKI

GKS Katowice (E) – Pogoń Szczecin (E) (sobota)

Lech/UAM II Poznań – Ostrovia Ostrów Wielkopolski (2) sobota)

Zorza Pęgów – Sportis Bydgoszcz (1) (sobota)

Polomarket Medyk Konin (E) – Górnik Łęczna (E) (sobota)

Sportowa Czwórka Radom (1) – Śląsk Wrocław (E) (sobota)

Praga Warszawa (2) – Czarni Sosnowiec (E) (sobota)

Resovia II – PTC II Pabianice (sobota)

MKS Myszków (2) – Bielawianka Bielawa (1) (sobota)

Victoria Niemcz (3) – SWD Wodzisław Śląski (1) (sobota)

Trójka II Staszkówka Jelna – Rekord Bielsko-Biała (E) (niedziela)

ORLEN II Gdańsk – Unia Lublin (2) (niedziela)

LZS Stare Oborzyska (2) – Skra Częstochowa (1) (niedziela)

Lech/UAM Poznań (1) – ORLEN Gdańsk (E) (sobota)

Wanda Nowa Huta (2) – Stomilanki Olsztyn (E) (niedziela)

Resovia (1) – Checz Gdynia (1) (sobota)

ROW Rybnik (2) – TME SMS Łódź (E) (sobota)

* w nawiasach oznaczono klasy rozgrywkowe, w których na co dzień występują drużyny; (E) oznacza Ekstraligę, (1) pierwszą ligę, (2) drugą ligę, a (3) trzecią ligę

Łapcie terminarz meczów 1/16 finału Orlen Pucharu Polski! 🗓️ To będzie ciekawy weekend. 🔥 Na które spotkanie się wybieracie? Dajcie znać w komentarzu.👇🏻 pic.twitter.com/crdmSioc6X — Łączy nas piłka kobieca (@laczynaskobieca) November 23, 2023

Materiał powstał we współpracy z ORLEN

Fot. PressFocus