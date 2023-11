Manchester City – Liverpool większe od El Clasico?

W sobotę o 13:30 Manchester City zagra z Liverpoolem. Będzie to hit 13. kolejki Premier League. Spotkania Obywateli z The Reds przyciągają ogromną uwagę kibiców. Czy swoją popularnością przebije kiedyś El Clasico?

Manchester City – Liverpool to większy hit niż El Clasico?

Spotkania Realu Madryt z Barceloną interesują fanów na całym świecie. Takim meczom nadano wiele przydomków, od El Clasico po Derby Europy. W ostatnich latach większe znaczenie zyskały kluby z Premier League, a dominacja Realu Madryt i Barcelony nie jest już aż tak wyraźna, jeżeli w ogóle można mówić w tym przypadku o dominacji. El Clasico to tradycja i każdy szanujący się fan futbolu zawsze zasiada do jego oglądania. Te spotkania straciły jednak na prestiżu odkąd w klubach zabrakło Cristiano Ronaldo i Leo Messiego.

Bardzo popularna jest Premier League, a ofensywny styl gry Manchesteru City i Liverpoolu sprawiają, że pojawiają się głosy, że będzie to większy hit niż El Clasico. W skali kilku poprzednich sezonów może i owszem. Nie dość, że grały ze sobą jedne z dwóch najlepszych drużyn w Anglii, które często biły się o mistrzostwo, to jeszcze kibice mieli zapewniony grad bramek. Co najmniej cztery bramki padły w siedmiu z ostatnich ośmiu rywalizacji między City a Liverpoolem. Jest to jednak zbyt krótkotrwały jak na razie trend, aby przebić prestiż El Clasico, budowany od wielu lat.

Pep Guardiola ocenił co jest większym hitem

Przed emocjonującym starciem w Premier League Pep Guardiola porównał mecze Manchesteru City z Liverpoolem z El Clasico. Bez dwóch zdań wskazał na legendarną rywalizację Barcelona – Realem Madryt, wskazując że to te kluby w ostatnich dziesiącioleciach były prawie zawsze na topie.

Guardiola powiedział: „To coś innego. Jeśli porównasz ten mecz z Barceloną i Realem Madryt to Manchester City nigdy nie był w przeszłości pretendentem do tak wielu tytułów jak oni. Odkąd tu jestem Liverpool był naszym najgroźniejszym rywalem. El Clasico to wciąż najważniejszy mecz w światowej piłce nożnej.”