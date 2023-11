Milan – Dortmund 28.11 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.72 AC Milan - Borussia Dortmund Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Liga Mistrzów ma to do siebie, że grają tutaj najlepsze zespoły w Europie poprzedniego sezonu i nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek przypadku. Mało tego w każdej kolejce jesteśmy świadkami jakiejś niespodzianki i to jest całe piękno tych rozgrywek, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć, a te teoretycznie słabsze zespoły piszą piękną historię i dostarczają nam i sobie wiele pozytywnych emocji. Jesteśmy po przerwie reprezentacyjnej, w weekend wróciły rozgrywki ligowe, a teraz przed nami piąta kolejka w piłkarskiej Champions League. Zaglądamy do grupy F, gdzie we wtorkowy wieczór 28 listopada o godzinie 21:00 na San Siro AC Milan podejmie Borussię Dortmund. Mam nadzieję, że fajerwerków nie zabraknie, a ja zapraszam do artykułu!



AC Milan – Borussia Dortmund – typy bukmacherskie

To może być kluczowa kolejka jeśli chodzi o zmagania w grupie F, bo ona jest najbardziej wyrównana, każdy ma szansę na awans, a pozostało do rozegrania każdemu po dwa spotkania. AC Milan po kiepskim starcie, dwóch bezbramkowych remisach z Newcastle i PSG, potem przegrał aż 0:3 w Paryżu złapał delikatnie wiatru w żagle i zrewanżował się Kylianowi Mbappe i spółce w Mediolanie wygrywając 2:1. Dzięki temu dalej są w grze o wyjście z grupy, mają pięć punktów i zajmują trzecią lokatę. Jak zajrzymy na krajowe podwórku to po kapitalnym starcie, gdzie byli liderem rozgrywek od czterech spotkań nie wygrali w Serie A: dwa remisy i dwie porażki, przez co spadli na najniższy stopień podium. Ale grali między innymi z Napoli (2:2) oraz Juventusem Turyn (0:1). Ze zdobywaniem goli nie mieli większych problemów, bo mają nawet więcej od „Starej Damy”, a w ostatnim czasie błyszczy Olivier Giroud.

Borussia Dortmund jest liderem w tabeli Champions League z 7 punktami na koncie. Zaczęli kiepsko, bo od porażki z PSG, potem remis z zespołem z Mediolanu bezbramkowo, ale od tego momentu już jest znacznie lepiej: dwa razy pokonali Newcastle United 2:0 oraz 1:0. Teraz czeka ich wyjazdowe starcie na San Siro, ale nie powinni się bać, bo w końcu prowadzą. Drużyna z Dortmundu nieco przygasła w Bundeslidze i niedługo może się okazać, że odpadają z walki o tytuł, bo strata do Bayeru oraz Bayernu jest już dwucyfrowa. Od trzech kolejek nie wygrali ligowego spotkania. Moim zdaniem najlepszą opcją jest BTTS.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie AC Milan – Borussia Dortmund

Trzeba przyznać, że w ofertach bukmacherów na hit AC Milan – Borussia Dortmund znajdziemy wiele interesujących pozycji. Betfan proponuje kilkaset zakładów związanych z tym pojedynkiem. Obie ekipy naszpikowane gwiazdami największego formatu, mamy indywidualności, więc koniecznie trzeba zajrzeć do ewentualnych strzelców w tym spotkaniu. Oczywiście największe szanse na zdobycie gola daje się Francuzowi Olivierowi Giroud – 2.65. Jednak po obu stronach mamy znakomitych strzelców, a po drugiej stronie jest Niclas Fulkrug.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy popuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Przegranemu mocno skomplikuje się sytuacja w tabeli i szanse na awans, szczególnie Milanowi, dlatego można przyjrzeć się zakładom związanych z liczbą fauli lub kartek. Mamy także zakłady łączone.

Statystyki na typy bukmacherskie AC Milan – Borussia Dortmund

Zwróćmy uwagę na kilka statystyk przed wtorkowym meczem Ligi Mistrzów:

Borussia Dortmund wygrała dwa ostatnie mecze w Champions League nie tracąc bramki

Ogólnie w czterech meczach tracili tylko dwa gole

AC Milan nie zachował czystego konta w dwóch ostatnich meczach

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Jak widzimy na załączonym obrazku to dwukrotnie wygrywała Borussia, tyle samo razy Milan i raz zakończyło się bezbramkowym remisem.

Przewidywane składy na mecz AC Milan – Borussia Dortmund

AC Milan: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Borussia Dortmund: Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck, Ryerson; Sabitzer, Can; Adeyemi, Nmecha, Brandt; Fulkrug.

Fot. PressFocus