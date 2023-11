F1: Verstappen z pole position, Tsunoda szósty

Za nami ciekawe kwalifikacje do GP Abu Zabi. Wygrał je Max Verstappen, który uplasował się przed Charlsem Leclerkiem. Z drugiego rzędu ruszą Piastri i Russell. Sensacyjną szóstą pozycję zajął Tsunoda. Sprawdź podsumowanie kwalifikacji do GP Abu Zabi.

F1: podsumowanie kwalifikacji w Abu Zabi

Q1

Już pierwsza część kwalifikacji przyniosła spore emocje. Kierowcy musieli uważać na limity toru, gdyż kilku z nich wyjechało za tor, co skutkowało usunięciem czasu. Z dobrej strony pokazali się kierowcy Williamsa i AlphaTauri, której sponsorem jest ORLEN. Wiadomo było, że mogą się włączyć do walki o Q3. Dosyć niespodziewanie z Q1 odpadł Carlos Sainz. Było to podsumowanie nieudanego weekendu dla Hiszpana. Uplasował się na szóstej pozycji, a za nim byli Magnussen, Bottas, Zhou i Sargeant. Amerykanin przeszedłby do Q2, ale wyjechał poza tor, przez co jego czas został skreślony.

Q2

Drugą część kwalifikacji wygrał Max Verstappen (podobnie jak pierwszą), a tuż za nim byli Lando Norris i Charles Leclerc. Wydawało się, że to między tymi kierowcami rozstrzygnie się walka o pierwszą lokatę w ostatniej części czasówki. Po raz kolejny bardzo dobre tempo zaprezentował Tsunoda. Japończyk udowodnił, że wyprzedzenie Williamsa w generalce jest bardzo możliwe. Odpadł Lewis Hamilton, który utrudnił Mercedesowi walkę o P2 w klasyfikacji konstruktorów, podobnie jak Carlos Sainz Ferrari w Q1. Poza Brytyjczykiem odpadli: Ocon, Stroll, Albon, Ricciardo.

Q3

Na pierwszym przejdzie tylko Max Verstappen miał świeże opony do swojej dyspozycji. Holender wykorzystał to notując najlepszy czas. Z racji tego, że reszta stawki pojechała na używanym komplecie wiadomo było, że decydujące będą drugie pomiarowe okrążenia. Bardzo dobry czas zanotował Leclerc, ale nie wystarczył, żeby wyprzedzić Verstappena. Wyzwanie chciał rzucić także Norris, ale uślizg w trzecim sektorze spowodował, że uplasował się dopiero na piątej lokacie. Trzeci był Oscar Piastri, a czwarty George Russell.

QUALIFYING CLASSIFICATION Max Verstappen takes his 12th pole of the season #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/3SK7Il4pCM — Formula 1 (@F1) November 25, 2023

Materiał powstał we współpracy z ORLEN

Fot. Pressfocus