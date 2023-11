Giannis – kluczowa postać Milwaukee

W dynamicznym i elektryzującym świecie NBA pojawiło się jedno nazwisko, z którym należy się liczyć – Giannis Antetokounmpo. Znany również jako „The Greek Freak”, Giannis urzekł fanów koszykówki na całym świecie swoim niezwykłym atletyzmem, wszechstronnością i historią, która wykracza poza granice boiska do koszykówki. W tym artykule przyjrzymy się życiu, osiągnięciom i wpływowi Giannisa Antetokounmpo na świat sportu.

Wczesne życie i skromne początki

Urodzony 6 grudnia 1994 r. w Atenach w Grecji, Giannis Antetokounmpo dorastał w trudnych warunkach. Wychowany przez nigeryjskich imigrantów w dzielnicy Sepolia, Giannis stanął w obliczu trudności ekonomicznych, które podsyciły jego determinację, by zmienić losy swojej rodziny poprzez koszykówkę, w której odnalazł ukojenie od spraw życia codziennego. Pomimo braku środków finansowych na tradycyjne treningi koszykówki, Giannis odkrył ten sport na ulicach Aten, gdzie jego surowy talent zwrócił uwagę lokalnych trenerów. Profesjonalną karierę rozpoczął w drugoligowej drużynie seniorskiej Filathlitikosu, występującej w na drugim poziomie rozgrywkowym w lidze greckiej w sezonie 2012/13.

Draft NBA i Milwaukee Bucks

Błyskawiczny rozwój Giannisa rozpoczął się w 2013 roku, kiedy w wieku 18 lat zgłosił się do draftu do NBA. Milwaukee Bucks wybrali go z 15 numerem, co zapoczątkowało transformacyjną podróż zarówno dla gracza, jak i całej franczyzy. Wzrost wynoszący 211 cm oraz rozpiętość ramion na poziomie 220 cm, które zdawały się sięgać w nieskończoność to cechy fizyczne Giannisa, które natychmiast go wyróżniały.

200 złotych za blok Giannisa w meczu Milwaukee – Portland Trail Blazers

Rozwój i wyróżnienia MVP

Postęp jaki wykonał Giannis Antetokounmpo w NBA jest po prostu fenomenalny. Jego etyka pracy w połączeniu z nieustannym dążeniem do doskonalenia wyniosła go na niespotykane dotąd wyżyny. Po kilku sezonach stałego rozwoju, Giannis dokonał przełomu w sezonie 2018/2019, zdobywając swoją pierwszą nagrodę dla Najbardziej Wartościowego Zawodnika (MVP) NBA. Jego zdolność gry po obu stronach parkietu, w połączeniu z cechami przywódczymi ugruntowała jego pozycję jako jednego z najbardziej elitarnych graczy w całej lidze.

Mistrzostwo dające wieczną chwałę

Szczyt kariery Giannisa nastąpił w sezonie 2020/2021, kiedy to poprowadził Milwaukee Bucks do drugiego w historii mistrzostwa NBA, kończąc trwającą 50 lat posuchę od ostatniego pierścienia mistrzowskiego dla franczyzy z Wisconsin. W dramatycznej serii finałów przeciwko Phoenix Suns, Giannis pokazał swój geniusz, zdobywając 50 punktów w decydującym meczu numer 6, zdobywając tym samym tytuł MVP finałów NBA. Jego występ zapisał się w annałach historii NBA i ugruntował jego status jednego z najlepszych graczy swojego pokolenia. Jego zdolność do prowadzania zespołu do zwycięstw zarówno w ofensywie, jak i defensywnie, uczyniła go jednym z najbardziej kompletnych graczy w historii ligi.

Aspekty pozasportowe: filantropia i globalny wpływ

Oprócz osiągnięć na parkiecie, Giannis Antetokounmpo przyjął także rolę światowego ambasadora sportu i filantropa. „Greek Freak” aktywnie angażuje się w różne inicjatywy charytatywne, w tym w działania na rzecz wspierania dzieci i rodzin upośledzonych w Grecji i Stanach Zjednoczonych. Jego zaangażowanie w wywieranie pozytywnego wpływu poza boiskiem odzwierciedla pokorę i wdzięczność, które zjednały mu sympatię fanów na całym świecie. Giannis stał się również inspiracją dla młodych graczy i fanów koszykówki na całym świecie. Jego historia, jak z greckiego imigranta stał się jednym z największych sportowców na świecie jest inspirująca dla wielu.

Obecny sezon

Giannis jak to ma w zwyczaju, nie przestaje nas zaskakiwać. Grek kolejny sezon z rzędu niesie swoją drużynę na barkach, wykręcając przy tym kosmiczne statystyki. Nawet dodanie do zespołu gracza takiego kalibru jak Damian Lillard, nie przystopowało jego potencjału oraz wpływu na całą drużynę. W dotychczasowym sezonie zdążył już rzucić m.in. 54 punkty przeciwko Indianie Pacers, grając na skuteczności 76%, 42 punkty na Washington Wizzards czy 40 oczek zespołowi Luki Doncicia- Dallas Mavericks. Grek średnio na mecz notuje statystyki na poziomie: 29,7 punktów, 10,3 zbiórki, 4,5 asysty czy 1,1 bloku na mecz. Statystyki te oraz wpływ jaki Giannis ma na swój zespół będą podstawą do tego, aby po raz kolejny był brany pod uwagę do statuetki MVP sezonu zasadniczego NBA. Mimo, że Bucks nie zaczęli sezonu tak jakby tego chcieli to należy pamiętać, że: mają nowego trenera od tego sezonu, grają obecnie bez kontuzjowanego Khrisa Middletona oraz uczą się gry z Lillardem. Jedno jednakże w całej tej sytuacji jest niezmienne, Giannis wciąż błyszczy i jest fundamentalną postacią drużyny z Milwaukee. Możemy być pewni, że Grek zrobi wszystko co w jego mocy, aby poprowadzić swój zespół do kolejnego pierścienia mistrzowskiego.

Podsumowanie

Podróż Giannisa Antetokounmpo z ulic Aten do sławy w NBA jest świadectwem siły odporności, ciężkiej pracy i nieustannego dążenia do wielkości. To nie tylko jedno z największych nazwisk w światowej koszykówce, ale również wzór dla wielu młodych adeptów tej dyscypliny. Jego zdolności, pokora i zaangażowanie społeczne uczyniły go nie tylko gwiazdą na parkiecie, ale także poza nim. Jego wpływ na świat koszykówki będzie prawdopodobnie trwał przez wiele lat, a obserwowanie jego kariery to przyjemność dla wszystkich fanów tego sportu.

Fot. Pressfocus