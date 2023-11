Warta popsuła święto Legii. Remis w Warszawie

W sobotę odbył się kolejne mecze 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mistrzowie Polski po raz kolejny stracili punkty. Stal Mielec sprawił niespodziankę i ograł Pogoń Szczecin. W Warszawie Warta Poznań urwała punkty Legii. Sprawdź podsumowanie sobotnich meczów 16. kolejki Ekstraklasy. Artykuł powstał przy współpracy z bankiem PKO BP.



Raków Częstochowa – Cracovia 1:1

25′ Ghita 0:1

88′ Nowak 1:1

Sobotnie zmagania na boiskach Ekstraklasy rozpoczęły się w Częstochowie. Mistrzowie Polski w ostatnich meczach często notowali remis. Tak było również i tym razem. Drużyna z Krakowa zdobyła prowadzenie w 25. minucie za sprawą Ghity. Od tego momentu Raków rozpoczął ataki na bramkę drużyny Jacka Zielińskiego. Medaliki dopięły swego w 88. minucie. Oshima sfaulował rywala we własnym polu karnym. Do piłki podszedł Nowak i doprowadził do remisu.

Skrót meczu Raków Częstochowa – Cracovia:

Pogoń Szczecin – Stal Mielec 2:3

6′ Shkurin 0:1

21′ Bichakhchyan 1:1

27′ Koulouris 2:1

55′ Shkurin 2:2

84′ Shkurin 2:3

Kibice na Stadionie Miejskim w Szczecinie oglądali popis Shkurina. Białorusin zdobył hattricka, dzięki czemu zapewnił swojej drużynie trzy punkty. Napastnik pierwsze trafienie zanotował już w 6. minucie. Następnie bramki strzelali zawodnicy Pogoni. Pierwszym strzelcem został Bickakhchyan, a następnego gola dołożył Koulouris. Drużyna Portowców schodziła do szatni z prowadzeniem. W drugiej połowie bramki zdobywał jedynie wspomniany wcześniej Shkurin, dzięki czemu Stal Mielec dopisała trzy punkty do swojego dorobku.



Skrót meczu Pogoń Szczecin – Stal Mielec:

Legia Warszawa 2:2 Warta Poznań

7′ Prikryl 0:1

40′ Eppel 0:2

45+5′ Josue 1:2

63′ Muci 2:2

Warta Poznań w pierwszej połowie sprawiła niespodziankę w Warszawie. Poznaniacy wygrywali już 2:0 po bramkach Prikryla oraz Eppela. Tuż przed zejściem do szatni gola kontaktowego zdobył Josue z rzutu karnego. Legioniści dążyli do zdobycia wyrównującego trafienia i udało im się to w 63. minucie za sprawą Muciego, który ustalił wynik meczu na 2:2.

Legia Warszawa – Warta Poznań skrót meczu:

Tabela ligowa po sobotnich meczach 16. kolejce PKO BP Ekstraklasy:

Czy ktoś z Was inaczej wyobrażał sobie tabelę po sobocie? 🧐 pic.twitter.com/mNOEOWmIjn — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) November 25, 2023

Fot. PressFocus