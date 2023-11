Lech Poznań – Widzew Łódź 26.11 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 2.10 Lech Poznań - Widzew Łódź Lech wygra z handicapem -1.5 TAK Obstaw

Po przerwie reprezentacyjnej Ekstraklasa wróciła na dobre, a wraz z nią przygotowaliśmy świeże typy bukmacherskie na spotkanie Lech – Widzew już w najbliższą niedzielę. Najwięksi rywale Kolejorza potracili w ten weekend punkty, więc przed piłkarzami z Poznania naprawdę spora szansa na sukces. Gospodarze natomiast okupują 3-cie miejsce, ze stratą 4 punktów do lidera z Wrocławia. Czy po remisie w Warszawie, podopieczni Johna van der Broma powrócą na zwycięską ścieżkę? Zapraszam na zapowiedź tego spotkania.

Lech Poznań – Widzew Łódź – typy bukmacherskie

Poznański Lech w ostatnich tygodniach znajduje się w przyzwoitej dyspozycji. Ostatnia porażka Poznaniaków miała miejsce niemal 2 miesiące temu, w pamiętnym spotkaniu z Pogonią Szczecin, której 01 października musieli uznać wyższość. Od tego czasu wygrali 4 spotkania i 3 zremisowali. Przed przerwą na reprezentację, w hicie 15 kolejki zremisowali ze stołeczną Legią Warszawa 0:0. Mecz nie należał do najbardziej ciekawych, bowiem żadna z drużyn przede wszystkim nie chciała przegrać tego spotkania. Aktualnie znajdują się na 3 miejscu w tabeli, tracąc 4 punkty do liderującego Śląska. W przypadku zwycięstwa w niedzielę, awansują na drugie miejsce. Widzew również ostatnie tygodnie może uznać za udane, bowiem są niepokonani od 3 spotkań. W trakcie przerwy na kadrę rozegrali zaległy mecz przyjaźni z Ruchem, który wygrali 2:1, dzięki czemu awansowali na 9-te miejsce w lidze. Po 15 seriach gier uzbierali 19 punktów, mając przy tym bilans bramkowy 18:20. W zeszłym sezonie oba ligowe starcia wygrał poznański Lech i tutaj również się na to zapowiada. Łodzianie zdobyli zaledwie 4 punkty w tym sezonie na wyjazdach, a twierdza Bułgarska to nie miejsce, gdzie łatwo o punkty.

Moja propozycja na to spotkanie to zwycięstwo Lecha Poznań z handicapem -1.5. Gospodarze są pod dużą presją, bo wszyscy najwięksi rywale potracili punkty i teraz jest duża szansa na odrobienie do czołówki. Nie pozostaje nic innego, jak udowodnić swoją wartość i wyprzedzić w tabeli Jagiellonię. Wtedy na dwóch pierwszych miejscach zobaczymy Lech i Śląsk, co jest jednak sporym zaskoczeniem. Legia, Raków i Pogoń tracą punkty ze słabszymi rywalami, ale mamy pewność, że runda wiosenna w Polsce będzie wybitnie ciekawa.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Lech Poznań – Widzew Łódź

Trzeba przyznać, że w ofertach bukmacherów na mecz Lech Poznań – Widzew Łódź znajdziemy wiele interesujących pozycji. Takie spotkanie musi mieć szeroki wybór zakładów, by skusić graczy i przyciągnąć uwagę. Należy pamiętać, że mecze zdecydowanego faworyta z underdogiem często mają bardzo nieobliczalny rezultat. Presja robi swoje i nawet na najwyższym poziomie zdarzają się wpadki. W skali całego sezonu to często właśnie takie starcia są najistotniejsze dla układu tabeli.

Przyjrzyjmy się zakładom na strzelców. Potencjał ofensywny w ekipie gospodarzy jest na tyle mocny, że praktycznie każdy napastnik i pomocnik jest w stanie trafić do siatki. Dlatego kursy są spłaszczone i wcale nie aż tak wysokie, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka.

Dobrym pomysłem mogą być również zakłady na kartki lub faule. W hitowych pojedynkach Ekstraklasy nie ma jakiegokolwiek schematu i każde starcie jest inne. Tutaj zobaczymy istotny mecz dla układu tabeli, gdzie jedni i drudzy będą chcieli wygrać za wszelką cenę. Nikt nie będzie odpuszczał i czasem warto będzie zaryzykować „kartonik” od sędziego, zamiast dopuścić do groźnej kontry rywala.

Statystyki na typy bukmacherskie Lech Poznań – Widzew Łódź

Zwróćmy uwagę na kilka statystyk przed niedzielnym starciem w Ekstraklasie:

Lech ostatni raz odniósł porażkę 1. października

Widzew nie przegrał ostatnich trzech meczów

w ostatnich trzech meczach Widzewa padł BTTS, za to odwrotnie było w meczach Lecha Poznań

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

